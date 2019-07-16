«Мы готовы вам оказать любую поддержку и помощь»: Александр Лукашенко – губернатору Приморского края

Новости Беларуси. Безусловно, для нас фундамент партнерства – обоюдная выгода сотрудничества, в том числе и на уровне регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в целом товарооборот с Приморьем небольшой – около 18 миллионов долларов за 2018 год. Скромные цифры – уверены стороны – не отвечают общему потенциалу. Тем более белорусам есть что предложить. И это касается не только поставок на внешний рынок, важна и поддержка надежных друзей в любую трудную для них минуту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами – тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояние, вы должны знать, что мы откликнемся на любую просьбу. Если уж мы до Сахалина добрались и смогли там реализовать проект, которым руководство России гордится до сих пор – Путин мне много раз говорил о Сахалине, о том, что мы там делали. И те объекты, которые мы создавали вместе с вами, он также упоминал. Я вам тогда еще говорил: где бы вы ни работали, важно очень создать какой-то объект, который должен быть примером, это маяк. В этом направлении надо двигаться.