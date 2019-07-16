«Мы готовы вам оказать любую поддержку и помощь»: Александр Лукашенко – губернатору Приморского края
Новости Беларуси. Безусловно, для нас фундамент партнерства – обоюдная выгода сотрудничества, в том числе и на уровне регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока в целом товарооборот с Приморьем небольшой – около 18 миллионов долларов за 2018 год. Скромные цифры – уверены стороны – не отвечают общему потенциалу. Тем более белорусам есть что предложить. И это касается не только поставок на внешний рынок, важна и поддержка надежных друзей в любую трудную для них минуту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией, а с вами – тем более. Все, что мы можем для вас сделать, несмотря на расстояние, вы должны знать, что мы откликнемся на любую просьбу. Если уж мы до Сахалина добрались и смогли там реализовать проект, которым руководство России гордится до сих пор – Путин мне много раз говорил о Сахалине, о том, что мы там делали. И те объекты, которые мы создавали вместе с вами, он также упоминал. Я вам тогда еще говорил: где бы вы ни работали, важно очень создать какой-то объект, который должен быть примером, это маяк. В этом направлении надо двигаться.
Если вы определились уже в Приморье – а это же ваша земля, где вы очень долго работали, начинали, как я понимаю, работать, вы знаете эту землю хорошо, знаете территорию – и видите нашу там роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть и там. И по поставкам того, что нужно для Приморья, того, что вы там не производите. Мы готовы не только поставлять сельхозтехнику, продукцию машиностроения, БелАЗы, МАЗы, автобусы для перевозки людей, электрический транспорт (у нас очень хорошие наработки, можете посмотреть). Мы готовы не просто торговать этой продукцией, мы готовы создавать совместные предприятия – совместные предприятия не только по лифтам. Мы готовы вам оказать любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса.
Вы знаете наши возможности, поэтому вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас там надежными друзьями, партнерами.