От сельского хозяйства до ядерных технологий. Как за 8 лет изменился масштаб Форума регионов Беларуси и России?

Новости Беларуси. Начиналось все с гораздо более скромных масштабов и цифр. Ретроспектива Форума регионов Беларуси и России в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2014-й год. Минск. С подачи сенаторов двух стран проходит I Форум регионов Беларуси и России. Тогда в белорусскую столицу приехали представители всего 19 российских регионов. Но даже географический размах – от приграничного Смоленска до Камчатки – сходу дал понять: добрососедское сотрудничество может быть куда насыщеннее, чем мы привыкли.

Рекорд символично установили уже в 2015 году в постолимпийском Сочи. Во-первых, статус масштабной двусторонней площадки личным участием повысили президенты. С тех пор и белорусский, и российский лидер ни одного года не пропускали это событие. Во-вторых, российских регионов было почти втрое больше в сравнении с дебютным Форумом. И почти все представлены губернаторами.

Возможности договориться напрямую партнеры не упустили. Если на I Форуме главной темой стало развитие агросектора, то в Сочи рулила промышленность. В Олимпийском парке представили разработки от сельского хозяйства до космоса. С учетом уже на то время действующих по всей России совместных сборочных предприятий так однозначно и не скажешь, то ли эта техника made in Belarus, то ли союзный продукт. На II Форуме портфель контрактов превысил 100 миллионов долларов.

С каждой новой масштабной встречей эти цифры будут расти, как и количество участников. В 2016-м III Форум регионов снова в Минске. В гостях уже 43 субъекта, а это половина Российской Федерации – и сумма сделок на 230 миллионов долларов.

Снова десятки договоров заключили бизнес-круги, топ-менеджеры предприятий, руководители краев и областей, ученые, фермеры. Последним, кстати, было к чему присмотреться. Форум совпал с агропромышленной выставкой «Белагро».

Ставку на инновации и высокие технологии партнеры по Союзному государству сделали в следующем году в Москве. Почти 300 ноу-хау – от цифровизации сельского хозяйства до ядерных технологий.

Участники обсуждали, как объединить интеллектуальные способности двух государств. И пока гостей со всех уголков Беларуси и России удивлял предприимчивый робот, инновационные идеи на стендах словно стартапы получали путевку в жизнь.

V Форум получил прописку в Могилеве и стал самым «урожайным» на контракты. Три дня эффективной работы, около 3 000 участников, 76 новых региональных соглашений о сотрудничестве.

Дружить не просто странами, а регионами и даже конкретными предприятиями и людьми оказалось выгодно. Сумма контрактов составила полмиллиарда долларов. Для сравнения: это практически суммарный итог предыдущих четырех форумов.

Следующий большой деловой разговор с акцентом на гуманитарное сотрудничество принял культурный Питер. Как усилить интеграцию на локальном уровне, что символично, обсуждали в канун 20-летия Союзного государства.

Уже по традиции тон деловой активности задали первые лица. За десятками контрактов еще и стратегия – совместно развивать конкурентоспособные ниши и продвигать продукцию.

Коррективы в планы VII Форума регионов внесла пандемия. Впервые он прошел в видеоформате. Но это не сказалось на продуктивности, рекорд 2020 года – контракты на сумму 700 миллионов долларов.