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«Было высказано много инициатив». Наталья Кочанова о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая

08 июня 2021 18:38
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Новости Беларуси. Одно из важных направлений для Беларуси – Китай. Перспективы в работе обсудили 8 июня парламентарии двух стран. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Было высказано много инициатив». Наталья Кочанова о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-1

На связь с китайскими коллегами вышли председатели Совета Республики и Палаты представителей. В режиме онлайн обсуждались вопросы стратегического партнерства наших стран. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве в экономике, гуманитарной сфере, а также в культурном тандеме.

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«Было высказано много инициатив». Наталья Кочанова о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-4

По многим направлениям найдены точки роста, что вполне характерно для белорусско-китайского альянса. Как отметили участники встречи, основа отношений наших стран – взаимное доверие и учет интересов друг друга.

«Было высказано много инициатив». Наталья Кочанова о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Было высказано много инициатив как со стороны Китайской Народной Республики, так и с нашей стороны. Эти инициативы были поддержаны. Прежде всего это, конечно, экономические вопросы, вопросы, связанные с санкциями, вопросы, связанные с международными нашими отношениями.

Много было сказано и о гуманитарной сфере сотрудничества – это и образование, здравоохранение. Много инициатив было высказано по взаимодействию женских организаций, общественных организаций, молодежных организаций. Потому что молодежь – это наше будущее.

# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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