Анатолий Исаченко: Форум регионов Беларуси и России пройдёт в гибридном формате

Новости Беларуси. Диалог между регионами Беларуси и России – залог успешного развития и стабильности. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 июня в Совете Республики прошло первое совместное заседание оргкомитетов двух стран. Темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. В связи с эпидситуацией формат мероприятий решено скорректировать.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Он состоится в несколько необычном формате, это будет гибридный формат. В первый день мы будем работать в режиме онлайн и два дня будем работать в режиме офлайн. Все мероприятия пройдут – Москва, Московская область, Дом правительства. Здесь, у нас, мы будем работать, секции будут работать по различным площадкам – библиотека, вузы наши и так далее. Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Планируется, что сумма подписанных контрактов может составить 900 миллионов долларов. Самые крупные соглашения с российскими партнерами подпишут «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат.