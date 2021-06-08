Владимир Андрейченко: у нас есть очень хорошие предложения по перенаправлению наших товаров из ЕС на китайский рынок

Новости Беларуси. Одно из важных направлений для Беларуси – Китай. Перспективы в работе обсудили 8 июня парламентарии двух стран. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На связь с китайскими коллегами вышли председатели Совета Республики и Палаты представителей. Онлайн обсуждались вопросы стратегического партнерства наших стран. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве в экономике, гуманитарной сфере, а также в культурном тандеме.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота, особенно в условиях санкционного давления со стороны Запада. У нас есть очень хорошие предложения и со стороны Республики Беларусь, и со стороны Китайской Народной Республики по наращиванию экспорта наших товаров в Китайскую Народную Республику, по перенаправлению потоков наших товаров из Европейского союза на китайский рынок. «Было высказано много инициатив». Наталья Кочанова о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая