Владимир Андрейченко: у нас есть очень хорошие предложения по перенаправлению наших товаров из ЕС на китайский рынок

Новости Беларуси. Одно из важных направлений для Беларуси – Китай. Перспективы в работе обсудили 8 июня парламентарии двух стран. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одно из важных направлений для Беларуси – Китай. Перспективы в работе обсудили 8 июня парламентарии двух стран. Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На связь с китайскими коллегами вышли председатели Совета Республики и Палаты представителей. Онлайн обсуждались вопросы стратегического партнерства наших стран. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве в экономике, гуманитарной сфере, а также в культурном тандеме.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота, особенно в условиях санкционного давления со стороны Запада. У нас есть очень хорошие предложения и со стороны Республики Беларусь, и со стороны Китайской Народной Республики по наращиванию экспорта наших товаров в Китайскую Народную Республику, по перенаправлению потоков наших товаров из Европейского союза на китайский рынок.
«Было высказано много инициатив». Наталья Кочанова о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая
Взаимный товарооборот Беларуси и Китая за 2020-й составил порядка 5 миллионов долларов. Экономическая динамика начала 2021 года также отметилась знаком «плюс». Кроме того, ставку, считает китайская сторона, можно делать на укрепление межрегионального сотрудничества. Сегодня в копилке побратимов 33 пары городов и областей.