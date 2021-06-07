Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. 900 миллионов долларов может составить сумма подписанных контрактов на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Он пройдет в Москве и Московской области с 28 июня по 1 июля.
Детальную программу мероприятия обсуждали 7 июня в Совете Республики на совещании организационного комитета.
В первый день участники встретятся в онлайн-формате. Сотрудничество на региональном уровне обсудят в рамках пяти профильных секций. Главной же темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.
По традиции регионы готовят портфель предложений. Ожидается, что сумма подписанных контрактов превысит планку 2020-го в 700 миллионов долларов. Самые крупные соглашения с российскими партнерами подпишут «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, экономика прежде всего, экономические отношения. Поэтому у нас уже подготовлен ряд контрактов к подписанию, уже ряд подписан в рамках подготовки к этому Форуму важному. Так было всегда. Поэтому мы надеемся, что та сумма – 700 миллионов долларов – она однозначно будет. Мы рассчитываем, что это будут контракты на более весомую цифру. Мы говорим уже о 900 миллионах долларов к подписанию контрактов. Ну и, конечно, соглашения между предприятиями, регионами. Поэтому я думаю, что этот Форум будет проведен на достаточно высоком уровне, мы всегда готовимся очень серьезно к проведению этого важного мероприятия.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии Форум прошел в онлайн-формате.
До этого мероприятие дважды принимал Минск, а также Москва, Могилев, Сочи и Санкт-Петербург.