Прямой эфир

Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России

07 июня 2021 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 900 миллионов долларов может составить сумма подписанных контрактов на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Он пройдет в Москве и Московской области с 28 июня по 1 июля.

Детальную программу мероприятия обсуждали 7 июня в Совете Республики на совещании организационного комитета.

Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России-1

В первый день участники встретятся в онлайн-формате. Сотрудничество на региональном уровне обсудят в рамках пяти профильных секций. Главной же темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.

Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России-4

По традиции регионы готовят портфель предложений. Ожидается, что сумма подписанных контрактов превысит планку 2020-го в 700 миллионов долларов. Самые крупные соглашения с российскими партнерами подпишут «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат.

Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, экономика прежде всего, экономические отношения. Поэтому у нас уже подготовлен ряд контрактов к подписанию, уже ряд подписан в рамках подготовки к этому Форуму важному. Так было всегда. Поэтому мы надеемся, что та сумма – 700 миллионов долларов – она однозначно будет. Мы рассчитываем, что это будут контракты на более весомую цифру. Мы говорим уже о 900 миллионах долларов к подписанию контрактов. Ну и, конечно, соглашения между предприятиями, регионами. Поэтому я думаю, что этот Форум будет проведен на достаточно высоком уровне, мы всегда готовимся очень серьезно к проведению этого важного мероприятия.

Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России-10

Напомним, в 2020 году из-за пандемии Форум прошел в онлайн-формате.

Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России-13

До этого мероприятие дважды принимал Минск, а также Москва, Могилев, Сочи и Санкт-Петербург.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава администрации «Великого камня»: своей целью ставим достичь серьёзных экономических результатов
07 июня 2021 14:09

Глава администрации «Великого камня»: своей целью ставим достичь серьёзных экономических результатов

Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов
07 июня 2021 09:08

Роман Головченко: комплекс мер в ответ на западные санкции готов

Губернатор Могилёвской области: надо искать вариант, как обеспечить качество жизни и денежные доходы нашего населения
06 июня 2021 19:17

Губернатор Могилёвской области: надо искать вариант, как обеспечить качество жизни и денежные доходы нашего населения