Мы надеемся, что сумма в 700 млн долларов однозначно будет. Наталья Кочанова о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, экономика прежде всего, экономические отношения. Поэтому у нас уже подготовлен ряд контрактов к подписанию, уже ряд подписан в рамках подготовки к этому Форуму важному. Так было всегда. Поэтому мы надеемся, что та сумма – 700 миллионов долларов – она однозначно будет. Мы рассчитываем, что это будут контракты на более весомую цифру. Мы говорим уже о 900 миллионах долларов к подписанию контрактов. Ну и, конечно, соглашения между предприятиями, регионами. Поэтому я думаю, что этот Форум будет проведен на достаточно высоком уровне, мы всегда готовимся очень серьезно к проведению этого важного мероприятия.