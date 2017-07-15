От домов и электробусов до еды и одежды по всему миру: география белорусских товаров

Еще один интересный фрагмент из разговора нашего обозревателя Яны Шипко с Михаилом Гусманом. Михаил вспомнил недавний визит Президента Лукашенко в офис ИТАР-ТАСС в Москве. Вспомнил со вкусом.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС:

Кстати сказать, когда Александр Григорьевич приезжал к нам в ТАСС, он, открою такой небольшой секрет, специально нам привез угощения, всякие продукты. Мясные, сыры. Народ был в восторге, просто в восторге. Просто даже не передать словами.

Не только продукты – любая продукция из Беларуси популярна в мире. Может быть, дождемся времен, когда на Тайм-сквер все будет заполнено белорусской рекламой. Главное – найти покупателя. Об этом шла речь на встрече белорусских послов с Президентом страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо воспользоваться этой уникальной ситуацией, когда экономика в мире начинает шевелиться. Мы ничего, ни одно предприятие не забросили, не закрыли. И для них сегодня шанс. И, как вы убедились, кто шевелится, тот продает продукцию. В ход идет все. Только дайте нормальный товарный вид и качество.

Товары популярны. Главное научиться их продавать. Вот это ключевая мысль.

О товарах – наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Константин Сосенко, технический директор предприятия:

Сейчас человеческий фактор – это один из основных фактор рисков. Поскольку провоз оружия, провоз взрывчатки на теле или в теле – это огромная угроза безопасности.

Эта белорусская разработка всего за семь секунд позволяет не только увидеть, что спрятано под одеждой человека, но даже заглянуть внутрь его. Инновационный сканер персонального досмотра. Воздушная гавань и морской порт, атомная электростанция и рудники – список мест, где сегодня используется отечественный проект, широк. А география и вовсе, кажется, не имеет границ.

70 стран мира сегодня под белорусской защитой. От нашей техники не спрячется не то, чтобы контрабанда. Опухоль. Этот маммограф позволяет обнаружить рак молочной железы на ранней стадии. Миллионная статистика снимков тому свидетель.

Константин Сосенко, технический директор предприятия:

И все это техническое совершенство нам удалось реализовать благодаря запатентованной технологии. Этот маммограф стоит существенно дешевле многих аналогов.

Россия, страны Латинской Америки и Африки, Индия. Это предприятие можно назвать глобальной инновационной мастерской. Здесь не работают на склад и в основу разработки ставят ее новизну. Плюс 150% к экспорту только за последние полгода.

Владимир Линев, генеральный директор предприятия, профессор, доктор технических наук:

В структуре предприятия научно-исследовательский центр, конструкторский центр. Приблизительно 60-70% продукции, которую мы поставляем, была создана в последние три года.

Одним из самых крупных рынков сбыта нашего медоборудования и систем досмотра является США, там же наряду с Великобританией и Китаем находится офис компании. Вообще, Штаты в белорусском сегодня заинтересованы. Калийные удобрения пользуются популярностью у американских фермеров, березовый сок – у приверженцев ЗОЖ, не прочь нашего натурпродукта даже в Голливуде.

Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:

Березовый сок действительно является уникальным для США, потому что на американском рынке есть практически все, но березовый сок так и не представлен в достаточном количестве. И сейчас идет работа по выходу с этим продуктом на американский рынок.

Стальные трубы белорусских металлургов, продукция Беллегпрома и наше стекловолокно. Сегодня перспективным можно назвать и экспорт в США шин, а также азотных удобрений.

Еще один торговый партнер Беларуси – это Великобритания. Причем один из основных. 130 товарных позиций. Сегодня англичане спят на белорусских кроватях, едят белорусские творог и сыры и даже ездят на собранном у нас. Да и не только они. Каждый 10-й трактор в мире – «Беларус».

Сергей Алейник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии:

В принципе, Великобритания – достаточно большой и емкий рынок для сельхозмашиностроения. Как вы знаете, конкуренция там тоже достаточно высока. Тем не менее наша небольшая ниша на сегодняшний день на британском рынке присутствует. И мы планируем ее расширять.

Традиционно большая часть белорусского экспорта на европейский рынок – это сырьевые продукты. Пока. В последние месяцы, к примеру, во Францию все больше продаем продуктов питания: овощей и фруктов. Одежды, мебели и домов.

Комфортный микроклимат. Зимой – тепло, летом – не жарко. Сюда без проблем подключаются все блага цивилизации: вода, канализация, газ. Четыре года сотрудничества – и в полусотне шкловских домиков уже на французской земле горит свет. Жилье под ключ и по индивидуальному заказу. Невысокая цена и плюс экологичность.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол Испании и Португалии по совместительству:

Уже подписан следующий контракт на миллион долларов США по поставке белорусских домов во Францию. Фактически сегодня мы уже можем говорить не только об одной улице, а о нескольких улицах, которые построены из белорусских домов.

80% домов идет на экспорт. Помимо французов белорусы «свили» уютные гнездышка для россиян, поляков и литовцев. Собирается по принципу конструктора. Впрочем, к нашим конструкторским талантам прицениваются даже в Японии.

Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии:

Очень активно работает на японском направлении брестское предприятие, сегодня детские игрушки очень популярны в японских магазинах.

А в Корею, к примеру, все чаще уезжают белорусские полупроводники. Есть даже совместное предприятие. Ведущие автопроизводители пользуются сегодня нашими отечественными компонентами.

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея:

Есть устойчивые поставки, которые растут из года в год. Это наши лазеры, оптика. У нас новое направление – это поставка услуг. Компьютерные услуги, разработка системы флеш-памяти ежегодно нам дают прирост в объеме до 10 млн долларов.

На услуги, правда, образовательные и туристические ставим и в отношении еще одного азиатского государства – Китая.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Говорят, что белорусы научили китайцев пить молоко. Так ли это и что сегодня с «белым золотом»? Мы попали в такой тренд. Есть определенный имидж у белорусского молока как наиболее чистого, качественного. Поэтому китайцы предпочитают импортное. Скажем так, условно, из 20 поставщиков молока мы можем оказаться в тройке по оценке китайских компаний. А с этого понедельника еще можем поставлять говядину и птицу.

Алексей Янчук, начальник производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Это электробус полностью разработки нашего предприятия, где максимально использованы материалы белорусского производства.

Экологически чистый гибрид автобуса и троллейбуса. На зарядку на конченой станции уходит всего пять минут. Накануне на один из столичных маршрутов вышел уже такой 15-й электробус. Сегодня «белорусов» обкатывают еще в Москве и Белграде. Вообще, в сербской столице практически все троллейбусы «Белкоммунмаша».

За моей спиной – Киев, это – Москва и Кишинев. География поставок на этом предприятии давольно-таки широка. До 40 единиц техники сходит с конвейера в течении месяца здесь. Причем 80% – на экспорт.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Надо сказать, что есть такой вектор и Ирана, и Индии. Там требуется персональное изготовление техники. Для Индии, допустим, правый руль. Это очень серьезные затраты. Но с учетом перспективы рынка мы на это настроены

Есть рынки и есть производство, желание создавать и возможность экспериментировать. Сегодня белорусское, и это не для красного словца, выбирают во многих странах мира. И наверняка в эту минуту россияне на батон кладут нашу колбаску, китайцы делают очередной глоток молока, французы завешивают шторы в уютном белорусском доме, а в Украине или Нидерландах нашим бензином заполняют бак любимого авто.