Экспериментальный животноводческий комплекс по белорусским технологиям строят на Сахалине

Новости Беларуси. Завершится строительство уже в октябре 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилотный белорусско-российский проект объединит ферму на 1000 коров и предприятие по переработке молока.
На всех этапах реализации используется белорусский опыт, даже коров на остров привезут из нашей страны. Ожидается, что готовая продукция комплекса попадёт на рынки не только материковой России, но и Китая, Кореи и Японии.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Все новое, передовое, которое есть, которое присуще, предположим, агрогородкам Республики Беларусь, мы там планируем адаптировать. Поэтому очень заинтересованы именно в нашем опыте. Они хотят с помощью наших специалистов обеспечить производство раннего картофеля на территории Сахалина.
Так же производство земляных культур по технологии Республики Беларусь.
Кроме всего прочего, в поселке построят агрогородок на 50 домов. В его создании также примут участие белорусы.