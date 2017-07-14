Новости экономики за 14.07.2017
Новости Беларуси. Пик черешни подходит к концу, как впрочем, и клубники. Их места на торговых рядах прочно заняли лотки с черникой и голубикой. Что происходит с ценами на рынке и из какой ягоды самое время варить варенье?
Суммы в 10 рублей хватит только на коктейль из двух-трех ягод.
Судите сами: самая дорогая сейчас черешня, ее цена подскочила от 5,5 до 8,5 рублей. А вот на оставшуюся сумму вполне можно приобрести 1,5 литра черники. Хотя лично я поступила бы иначе: половину бюджета потратила на черешню, литра черники вполне бы хватило, а на оставшихся 2 рубля захватила бы с собой стакан вишни.
Белорусов защитят от массовых СМС-рассылок, на которые они не давали согласия. А также дадут возможность бесплатно отказаться от получаемых сообщений. Таким образом, оператор будет обязать делать рассылки только с указанием абонентского номера или уникального.
Постановление вступает в силу 12 октября, а пока по принципу согласия абнененты будут вынуждены читать рекламу в своих смартфонах.
Еще больше интеренета в любую точку страны. Теперь операторы будут обязаны обеспечивать широкополосный интернет в маленькие деревни. Порог численности домов снижен в два раза: если раньше интернет проводили в населенные пункты от 100 строений и более, то теперь даже небольшие деревни от 50 домов могут позволить себе выход во всемирную паутину.
На Урале появится сервисный центр наших карьерных самосвалов.
Сейчас компания подбирает участок неподалеку от Екатеринбурга для строительства. Сервисный центр на Урале необходим, так как спрос на машины этого бренда достаточно велик, а эксплуатация требует качественной поддержки.
И о курсах валют на 15 июля. Накануне выходных доллар остановился на отметке 1 рубль 96 копеек, евро – 2 рубля и 24 копейки, сотню российских рублей оценили в 3 рубля и 29 копеек.