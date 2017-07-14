Новости экономики за 14.07.2017

Новости Беларуси. Пик черешни подходит к концу, как впрочем, и клубники. Их места на торговых рядах прочно заняли лотки с черникой и голубикой. Что происходит с ценами на рынке и из какой ягоды самое время варить варенье? Суммы в 10 рублей хватит только на коктейль из двух-трех ягод. Судите сами: самая дорогая сейчас черешня, ее цена подскочила от 5,5 до 8,5 рублей. А вот на оставшуюся сумму вполне можно приобрести 1,5 литра черники. Хотя лично я поступила бы иначе: половину бюджета потратила на черешню, литра черники вполне бы хватило, а на оставшихся 2 рубля захватила бы с собой стакан вишни.

Белорусов защитят от массовых СМС-рассылок, на которые они не давали согласия. А также дадут возможность бесплатно отказаться от получаемых сообщений. Таким образом, оператор будет обязать делать рассылки только с указанием абонентского номера или уникального. Постановление вступает в силу 12 октября, а пока по принципу согласия абнененты будут вынуждены читать рекламу в своих смартфонах. Еще больше интеренета в любую точку страны. Теперь операторы будут обязаны обеспечивать широкополосный интернет в маленькие деревни. Порог численности домов снижен в два раза: если раньше интернет проводили в населенные пункты от 100 строений и более, то теперь даже небольшие деревни от 50 домов могут позволить себе выход во всемирную паутину.