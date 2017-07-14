Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей

Новости Беларуси. Темп роста ВВП Беларуси не менее 101% ожидают в Министерстве экономики в первом полугодии. 14 июля в ведомстве озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устойчивый рост демонстрирует промышленность. За пять лет отмечается самый низкий уровень складских запасов. Только в 2017 году отечественные предприятия освоили 17 новых рынков. Нет проблем и в строительной сфере.

А вот в агросекторе пока не дорабатываем. Здесь планы хозяйственников нарушает погода. Между тем, серьезнее нужно работать с привлечением инвестиций, констатируют в Минэкономики. Рассчитывают в ведомстве и на инициативу облисполкомов. Особенно в вопросе создания новых рабочих мест.