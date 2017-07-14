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Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей

14 июля 2017 10:39
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Новости Беларуси. Темп роста ВВП Беларуси не менее 101% ожидают в Министерстве экономики в первом полугодии. 14 июля в ведомстве озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устойчивый рост демонстрирует промышленность. За пять лет отмечается самый низкий уровень складских запасов. Только в 2017 году отечественные предприятия освоили 17 новых рынков. Нет проблем и в строительной сфере.

А вот в агросекторе пока не дорабатываем. Здесь планы хозяйственников нарушает погода. Между тем, серьезнее нужно работать с привлечением инвестиций, констатируют в Минэкономики. Рассчитывают в ведомстве и на инициативу облисполкомов. Особенно в вопросе создания новых рабочих мест.

Темп роста ВВП не менее 101% в первом полугодии: в Минэкономики озвучили предварительные итоги работы некоторых отраслей-1


Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
У нас, по прогнозу, инфляция должна была бы быть 9%, но ход набора индекса потребительских цен предполагает ожидать, что инфляция не должна быть более 7%. Самое главное, чтобы наши предприятия, организации, которые производят эту продукцию, снижая затраты, не увеличивали цены на свою продукцию. Не так просто сразу рвануть на какие-то определенные проценты. Конечно, не хватает инвестиций. Надо более серьезно работать с нашими инвесторами во всех странах мира. Мы очень серьезно рассчитываем и на наш белорусско-китайский индустриальный парк.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Владимир Зиновский

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