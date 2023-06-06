Олег Кожемяко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Приморского края России

Беларусь готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком России. Об этом 6 июня заявил глава государства на встрече с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком России. Об этом 6 июня заявил глава государства на встрече с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Кожемяко уже без малого 5 лет возглавляет этот регион, до этого был губернатором Сахалинской области, еще раньше – Амурской, и в Беларуси бывал не раз. Потому хорошо знаком с нашими возможностями. Товарооборот между партнерами пока невелик, и этот факт стороны не скрывают. Свой отпечаток накладывает расстояние (от Минска до Владивостока почти 10 тысяч километров). В основном в Приморский край отправляются отечественная техника и продукты питания. Сотрудничаем и в строительной отрасли. Здесь наши специалисты себя уже давно зарекомендовали. Не так давно на острове Русский с участием белорусов возвели уникальный образовательный комплекс.
«С Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество». Президент встретился с губернатором Приморского края.
Сотрудничеству с российскими регионами Беларусь отводит важнейшую роль. Это подтверждают и регулярные встречи во Дворце Независимости. Как правило, Александр Лукашенко лично общается с руководителями регионов. Приморский край, в частности, один из ключевых партнеров нашей страны. Тем более что в регионе порядка 30 % населения имеют белорусские корни. Потому все сделанное под брендом «Зроблена ў Беларусі» там пользуется особым спросом.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Сейчас у нас впереди задачи стоят по представлению белорусской техники на наших площадках. И первые 45 единиц уже находятся там. То есть это и МТЗ, и Бобруйск. Наши сельхозпроизводители заинтересованы в комбайнах «Полесье», которые отвечают лучшим мировым стандартам и, безусловно, сослужат хорошую службу. Тем более мы договоримся о том, чтобы на гусеничном ходу их уже доукомплектовывать у нас в Приморье. Это в том числе создание совместных производств по переработке молочной продукции. Но мы не оставляем и социальные проекты. У нас активно участвуют белорусские спортсмены в регатах, участвовали в «Детях Азии». И договорились о том, что белорусские дети поучаствуют в Играх «Дети Приморья».
С Олегом Кожемяко в Беларусь приехала большая делегация. Сегодня российские гости посетили выставку «Белагро». А завтра экономические мосты будут наводить с Гомельской областью.