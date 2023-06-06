Олег Кожемяко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и Приморского края России

Беларусь готова развивать сотрудничество с Дальним Востоком России. Об этом 6 июня заявил глава государства на встрече с губернатором Приморского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кожемяко уже без малого 5 лет возглавляет этот регион, до этого был губернатором Сахалинской области, еще раньше – Амурской, и в Беларуси бывал не раз. Потому хорошо знаком с нашими возможностями. Товарооборот между партнерами пока невелик, и этот факт стороны не скрывают. Свой отпечаток накладывает расстояние (от Минска до Владивостока почти 10 тысяч километров). В основном в Приморский край отправляются отечественная техника и продукты питания. Сотрудничаем и в строительной отрасли. Здесь наши специалисты себя уже давно зарекомендовали. Не так давно на острове Русский с участием белорусов возвели уникальный образовательный комплекс.

«С Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество». Президент встретился с губернатором Приморского края.

Сотрудничеству с российскими регионами Беларусь отводит важнейшую роль. Это подтверждают и регулярные встречи во Дворце Независимости. Как правило, Александр Лукашенко лично общается с руководителями регионов. Приморский край, в частности, один из ключевых партнеров нашей страны. Тем более что в регионе порядка 30 % населения имеют белорусские корни. Потому все сделанное под брендом «Зроблена ў Беларусі» там пользуется особым спросом.