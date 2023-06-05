«Ряд компаний дали своё согласие». Беларусь и Китай договорились о совместном производстве электромобилей

Новости Беларуси. Из Китая после рабочего визита вернулась делегация Беларуси. Как рассказал, подводя итоги, Министр экономики Александр Червяков, во время переговоров решен ряд организационных вопросов, что позволит в том числе организовать производство электромобилей в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Ряд компаний дали свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Очень важные решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий. Важно то, что продлена аккредитация для тех предприятий молочной отрасли, которые уже поставляли продукцию в Китай – они и дальше будут ее поставлять. Важный момент: мы расширили список продуктов питания для поставки. В первую очередь речь идет о мясной продукции, в части поставок мясных консервов из птицы и колбасных изделий.