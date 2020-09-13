Один из самых крупных проектов – свиноводческий комплекс. Как поддерживают сельское хозяйство в пострадавшем от аварии на ЧАЭС регионе

Новости Беларуси. Один из самых крупных и уже реализованных проектов юго-востока Могилевской области 2020-го – это свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На днях здесь получили первое пополнение. И каждого поросенка берегут как зеницу ока.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Этот свиноводческий комплекс появился здесь тоже благодаря программе развития юго-востока Могилевской области. В комплекс также входит комбикормовый завод. А в ближайших планах еще и строительство собственной зерносушилки. Агротуризм в Могилёвской области: 14 уникальных усадеб, сыровары и пасечники





Юрий Тимощенко, директор свиноводческого комплекса «СлавАгро»:

Это даст для района дополнительные рабочие места. Сейчас у нас работает около 50 человек. Со временем наберем штат около 100 человек. Несмотря на все сложности, которые сейчас наблюдаются, мы не должны ни от кого зависеть, ни от какого импорта. Мы должны думать о своем народе, чтобы народ был сыт, накормлен.





Новый комплекс позволит не только сократить объемы закупаемой свинины – развитие свиноводческого направления в районе даст толчок и развитию растениеводства.





Андрей Голенков, первый заместитель председателя Славгородского райисполкома:

Благодаря этой программе в 2020 году намолот составил более 30 тысяч тонн. По сравнению с 2019-м – было 16,5 тысяч тонн. Благодаря программе закупается техника в сельхозорганизации, даются фосфорно-калийные удобрения под полную потребность. В севооборот вводятся те земли, которые раньше были непригодны.





Прибыль от сельхозпредприятий – основной фундамент бюджета района. Треть поступлений – доходы полусотни малых, средних организаций и почти 150 предпринимателей.