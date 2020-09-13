Агротуризм в Могилёвской области: 14 уникальных усадеб, сыровары и пасечники

Новости Беларуси. Одна из визитных карточек Славгородского района – агротуризм. 14 по-своему уникальных усадеб на любой вкус. Здесь и сыровары, и пасечники, и почитатели традиций белорусской кухни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларусь из Молдовы Людмила Чеботарь приехала почти 30 лет назад. За это время в деревне Михайлово не только приросла корнями, но и собственным бизнесом обзавелась. Драники и куличи хозяйки местной агроусадьбы полюбились не только местным. Среди постояльцев – много иностранцев. В одном из цехов наладят выпуск мёда. В Славгороде откроется филиал «Красного пищевика»





Людмила Чеботарь, хозяйка агроусадьбы:

Наверное, только в Беларуси эти программы работают. Я не думаю, что в Украине или Молдове есть такие программы. Не знаю, почему, но мне кажется, их нет.

Хорошо и в деревне. Мы ничем не отличаемся от людей, которые живут в больших городах. У нас удобства в доме. У нас есть интересные места, куда можно сходить. Не обязательно жить в большом городе, чтобы жить интересно. Я очень оптимистически настроенный человек. И этому научила своих детей.





Настоящая туристическая Мекка района – Голубая криница. На всю страну таких родников всего пять. Каждый год 14 августа, в день Медового Спаса, это живописное озеро становится местом массового паломничества. А для удобства гостей и жителей в районе построили новый мост. Теперь добираться к роднику стало куда сподручнее.