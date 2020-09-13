«Самое главное – увидели, что объёмы нам по плечу». Можно ли в Витебской области получать высокую урожайность?

Новости Беларуси. Витебским аграриям не хватило всего недели, чтобы убрать невиданный доселе урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В регионе осадков выпало вдвое выше нормы. В Орше и вовсе 300 %. Сушилки – на полную мощность. Как витебские аграрии работают в дождливую погоду

Если сейчас в день в Витебской области убирается 1 % от засеянных площадей – это сверхрезультат. К сожалению, почти недостижимый. Но заниматься приписками и скрывать проблемы северяне не собираются.





Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Вы меня склоняете оправдываться, а оправдываться не хочется. Самое главное, мы увидели, что объемы нам по плечу, независимо от погодных условий, я имею в виду по площадям сева и по урожайности. Это показывает сегодня вне зависимости от района на севере страны, Верхнедвинский или Браславский, или это житница наша – районы: Толочин, Дубровно и Оршанский район, Витебский район. Если соблюдать технологические дисциплины, везде можно эффективно получать запланированную урожайность.





Чем дальше в осень, тем больше будут потери. И это уже данность. Потому крайне важно все-таки договориться с погодой и завершить кампанию. Ожидаемый 1 миллион 200 тысяч тонн зерна собрать, увы, уже не удастся. Но в 1 миллион 100 тонн аграрии все еще верят.