Сушилки – на полную мощность. Как витебские аграрии работают в дождливую погоду

Новости Беларуси. Витебская область в непростых погодных условиях пытается завершить уборочную кампанию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дожди серьезно сдерживают темпы финального этапа. Дождливым выдалось начало недели. Аграрии пытаются у погоды урвать часы и даже минуты. Пример тому – уборка в Оршанском и Дубровенском районах.

Туда отправилась съемочная группа нашего корреспондента Анастасии Бут, чтобы поговорить и о работе, и о насущном. Наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху». Небесная канцелярия вот уже месяц не щадит аграриев. Витебским, например, не хватило всего недели, чтобы убрать невиданный доселе урожай. В цеху под открытым небом то и дело «протекает крыша». В регионе осадков выпало вдвое выше нормы. В Орше и вовсе 300 %.

Виталий Суманов, помощник комбайнера Оршанского агропромышленного объединения:

Утром подымаешься, включаешь интернет – смотришь, какая погода. Смотришь – только в три часа. Значит, до трех часов можно еще что-то убрать. А когда приезжаешь на поле, можешь и до трех не дождаться. Погода, конечно, мешает уборке. А в интернете только про погоду смотрите? Виталий Суманов:

Ну, в основном погоду. Но сейчас – не только погоду. Сейчас смотрим, что и в Минске происходит. Людям ни поля не надо, ничего. В наше время надо, конечно, заработать, чтобы семье помочь, дом построить, чтобы что-то было. Стремиться к чему-то, а не ходить на эти митинги. Тут нет времени ходить на митинги. Тут надо сидеть на поле и смотреть в четыре глаза камни на поле.





Коллега Виталия, Олег Сушкевич, 10 лет назад переехал в Оршу из столицы. Коренной минчанин признается: и подумать не мог, что когда-то сменит «каменные джунгли» на бескрайние просторы родной Беларуси. Здесь женился, родились трое детей. Жить, говорит, можно в любом месте. Была бы работа. А с трудностями столкнуться можно везде.

Олег Сушкевич, старший комбайнер Оршанского агропромышленного объединения:

Я считаю, что все-таки, наверное, нечем заняться людям, которые выходят в Минске на митинги. Было бы чем заняться, они бы не ходили. А вам есть чем заняться? Конечно. Нам надо убрать урожай и покормить этот Минск. « Надо сеять озимые, а люди еще работают на комбайнах ». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания





На такую сделку с совестью не готовы идти и комбайнеры. Хотя о выходных мечтают уже давно.





Анатолий Зайцев, механизатор Витебского агропромышленного объединения:

Побыстрее убрать, пойти на выходные, отдохнуть на озере, на речке, рыбы половить.

Как там рыбалка? Спрашиваете у соседей? У соседей-то ловится. А здесь на поле не ловится.





Сергей Расколов, механизатор сельскохозяйственного предприятия «Барсеево»:

Отдохнуть бы быстрее, съездить куда-то. Но пока не получается.

Главное, чтобы жена не выгнала из дома? Сергей Расколов:

Жена еще не выгоняет. Это потому что зарплату приносите? Сергей Расколов:

Конечно! Хорошую? Сергей Расколов:

Хорошую. Достаточно, чтобы не выгнали с дома.





По Витебскому агропромышленному объединению темпы уборки в обычное время велики: 1500 гектаров в сутки. А в минувший четверг, 10 сентября, для сравнения, убрали всего 86.





Анастасия Бут, корреспондент:

Напоследок всегда стараются оставлять пшеницу, потому что из яровых культур именно ее зерно крепко держится в колосе. Если бы здесь был посеян ячмень, то при соприкосновении с мотовилом комбайна стебель бы легко ломался. Но если говорить про ячмень, к этому моменту земля была бы здесь устлана зерновым ковром.





И если раньше зерно слегка дорабатывали и грузили на склад, сегодня сушилки работают на полную мощность. И такая ситуация – во всех районах северного края.