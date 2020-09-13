«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания

Новости Беларуси. Небесная канцелярия вот уже месяц не щадит аграриев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Витебским, например, не хватило всего недели, чтобы убрать невиданный доселе урожай. В регионе осадков выпало вдвое выше нормы. В Орше и вовсе 300 %.

Аграриям Витебской области каждый день приходится решать задачу со звездочкой. Она примерно во всех уголках области одна. Дано: небывалый урожай, где поля еще остались по полсотни центнеров с гектара, мокрая от осадков земля, буксующие комбайны, проливные дожди. К счастью, с перерывами. «Самое главное — увидели, что объемы нам по плечу». Можно ли в Витебской области получать высокую урожайность?





Не теряя ни минуты, комбайны, мирно ждущие команды в поле, срываются с места.





Алёна Юринёнок, заместитель генерального директора по растениеводству Витебского агропромышленного объединения:

Запахать хлеб было бы преступлением, и профессиональная совесть работников хозяйства сделать этого не позволит. Конечно, хлебное поле уже перезрело, перестояло, и сейчас потери будут. И, наверное, в начале уборочной кампании мы бы получили значительно больше на этом поле. Но все равно убирать будем.





На такую сделку с совестью не готовы идти и комбайнеры. Хотя о выходных мечтают уже давно.

Сами аграрии признаются: не помнят уже, когда уборочная кампания затягивалась до середины сентября. А ведь сейчас самое время для посевных работ. Их, конечно, ведут. Но не такими ударными темпами, как хотелось бы.





Алёна Юринёнок:

У нас людские ресурсы задействованы на уборке, то есть люди работают на комбайнах. Мы даже здесь видим, что трактора у нас отвозят зерно с поля. МАЗы по полю не идут, и поэтому мы вынуждены трактора задействовать на отвозе зерна, трактора задействовать на буксировке комбайнов. И да, техника отвлечена. То есть у нас практически все организации приступили к посеву озимых культур, но при нормальном ритме работы мы, конечно, могли бы посеять значительно больше.