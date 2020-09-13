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«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания

13 сентября 2020 18:05
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Новости Беларуси. Небесная канцелярия вот уже месяц не щадит аграриев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Витебским, например, не хватило всего недели, чтобы убрать невиданный доселе урожай. В регионе осадков выпало вдвое выше нормы. В Орше и вовсе 300 %.

«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания -1

Аграриям Витебской области каждый день приходится решать задачу со звездочкой. Она примерно во всех уголках области одна. Дано: небывалый урожай, где поля еще остались по полсотни центнеров с гектара, мокрая от осадков земля, буксующие комбайны, проливные дожди. К счастью, с перерывами.

«Самое главное — увидели, что объемы нам по плечу». Можно ли в Витебской области получать высокую урожайность?

«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания -4



Не теряя ни минуты, комбайны, мирно ждущие команды в поле, срываются с места. 

«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания -6



Алёна Юринёнок, заместитель генерального директора по растениеводству Витебского агропромышленного объединения:
Запахать хлеб было бы преступлением, и профессиональная совесть работников хозяйства сделать этого не позволит. Конечно, хлебное поле уже перезрело, перестояло, и сейчас потери будут. И, наверное, в начале уборочной кампании мы бы получили значительно больше на этом поле. Но все равно убирать будем.

«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания -8



На такую сделку с совестью не готовы идти и комбайнеры. Хотя о выходных мечтают уже давно.

Сами аграрии признаются: не помнят уже, когда уборочная кампания затягивалась до середины сентября. А ведь сейчас самое время для посевных работ. Их, конечно, ведут. Но не такими ударными темпами, как хотелось бы.

«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания -11



Алёна Юринёнок:
У нас людские ресурсы задействованы на уборке, то есть люди работают на комбайнах. Мы даже здесь видим, что трактора у нас отвозят зерно с поля. МАЗы по полю не идут, и поэтому мы вынуждены трактора задействовать на отвозе зерна, трактора задействовать на буксировке комбайнов. И да, техника отвлечена. То есть у нас практически все организации приступили к посеву озимых культур, но при нормальном ритме работы мы, конечно, могли бы посеять значительно больше.

Сушилки – на полную мощность. Как витебские аграрии работают в дождливую погоду

«Надо сеять озимые, а люди ещё работают на комбайнах». Из-за непогоды в Беларуси затянулась уборочная кампания -14

Константин Савин, заместитель генерального директора по растениеводству Оршанского агропромышленного объединения:
Надо уже сеять озимые, а у нас люди еще работают на комбайнах. Завтра-послезавтра начнем уборку кукурузы, а люди у нас еще на комбайнах. Одна работа ложится на вторую, и просто-напросто людей не хватает. Неблагоприятные условия скажутся на дальнейших операциях, которые необходимо проводить у нас в сельском хозяйстве.

# Уборочная кампания # Экономика # Алена Юриненок # Константин Савин # Анастасия Бут # Фотофакт

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