КГК Беларуси обсудил вопросы противодействия коррупции с китайскими коллегами на форуме «Пояс и путь»

Встреча руководителей высших органов финансового контроля Беларуси и Китая состоялась в Пекине. Особое внимание уделено реализации договоренностей между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно, пакет проектов внушительный, многие из них требуют более пристального внимания.