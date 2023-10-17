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КГК Беларуси обсудил вопросы противодействия коррупции с китайскими коллегами на форуме «Пояс и путь»

17 октября 2023 17:51
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Встреча руководителей высших органов финансового контроля Беларуси и Китая состоялась в Пекине. Особое внимание уделено реализации договоренностей между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно, пакет проектов внушительный, многие из них требуют более пристального внимания.

КГК Беларуси обсудил вопросы противодействия коррупции с китайскими коллегами на форуме «Пояс и путь»-1

В Пекине делегация Комитета государственного контроля Беларуси обсудила с коллегами работу по линии противодействия коррупции. Рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Встречи проходят в рамках III Форума международного сотрудничества «Пояс и путь». Одна из его пленарных сессий и посвящена теме чистоты ведения бизнеса.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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