Укрепление евразийской интеграции обсудили на форуме в Минске

Укрепление евразийской интеграции обсудили представители научного сообщества, органов госуправления, эксперты из Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума, прошедшего в Минске, уверены: сейчас обстоятельства подталкивают к более тесному сотрудничеству. В центре внимания были вопросы продовольственной безопасности, первые результаты работы общего рынка лекарств, реализация принципов «зеленой экономики», современные таможенные технологии.

Андрей Русакович, профессор кафедры факультета международных отношений БГУ: В настоящее время в условиях переформатирования глобальной системы международных отношений для Республики Беларусь безусловным приоритетом является участие в интеграционных объединениях постсоветского пространства. Участие в этих организациях помогает Беларуси развивать экономику, укреплять внешнеполитический контур взаимодействия со всем миром и участвовать в формировании многополярного мироустройства.

Татьяна Михалева, доцент кафедры факультета международных отношений БГУ:

Белгосуниверситет уделяет значительное внимание евразийским исследованиям. Учреждена кафедра соответствующая в рамках университета, сегодня приглашены гости из ряда государств – членов ЕАЭС, из различных государственных органов, научно-исследовательских учреждений Беларуси. Чтобы обсудить актуальные вопросы, направления, стратегию развития Евразийского союза, ближайшие перспективы, те задачи, которые стоят перед нами.

Конференция была приурочена к 10-летию Договора о ЕАЭС. Развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства продолжается.