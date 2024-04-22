Беларусь и Архангельская область намерены довести товарооборот до 100 млн долларов

Более подробно о новых перспективах в деловых отношениях Беларуси и Архангельской области говорили на четвертом заседании рабочей группы по сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу года стороны намерены достичь порядка 100 миллионов долларов во взаимной торговле. На это нацелен и план мероприятий в рамках дорожной карты на 2023-2026 годы. Документ охватывает торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное направления. Но сегодня акцент на дальнейшем укреплении взаимодействия в сфере промышленности, сельском хозяйстве, недропользовании. Российский регион заинтересован в поставках белорусской лесозаготовительной, коммунальной и пассажирской техники.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:

В самой ближайшей перспективе есть потребность дополнительно почти в 150 автобусах, есть потребность в приобретении аэродромной техники, которая должна обслуживать наш аэропорт. Есть потребность в приобретении техники БелАЗа, только не карьерных самосвалов, а которые связаны с подземной разработкой месторождений и так далее. Это такие планы, которые уже сегодня есть у наших компаний, которые требуют обеспечения техникой. Очень важно и о чем мы сегодня говорили – чтобы эта поставка техники дальше сопровождалась сервисным обслуживанием и ремонтом.

Развивать взаимодействие будут в образовании и гуманитарной сфере. На заседании подписан ряд документов о сотрудничестве по линии городских администраций, университетов и предприятий.