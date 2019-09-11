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Общую электронную систему поиска вакансий планируют создать в ЕАЭС

11 сентября 2019 15:45
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Новости Беларуси. Сформировать общий рынок труда в странах ЕАЭС, придать мобильность трудовым ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан намерены создать общую электронную систему поиска, которая позволит любому жителю или работодателю искать вакансии или резюме по всем странам союза. Планируется, что за год работы новой базы – то есть к концу 2021 года – количество обращений составит как минимум миллион.

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# Работа # Экономика # Наталья Надольская

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