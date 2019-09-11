Общую электронную систему поиска вакансий планируют создать в ЕАЭС

Новости Беларуси. Сформировать общий рынок труда в странах ЕАЭС, придать мобильность трудовым ресурсам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан намерены создать общую электронную систему поиска, которая позволит любому жителю или работодателю искать вакансии или резюме по всем странам союза. Планируется, что за год работы новой базы – то есть к концу 2021 года – количество обращений составит как минимум миллион.