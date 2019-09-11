«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев

Новости Беларуси. Аграрий со школьной скамьи. Как повысить престиж профессии и подготовить к работе в сельском хозяйстве юное поколение? Тему накануне обсуждали в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже второй год в городе практикуют обучение старшеклассников основам аграрной науки.

Только в одной из школ райцентра почти 60 учащихся 10 и 11 классов изучают факультативный курс «Введение в аграрные профессии».

Даниил Семёнов, учащийся 11 класса Горецкой средней школы №2:

Это очень интересно и познавательно. Пригодится в жизни. В дальнейшем я могу получить не только работу, но и жилье.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Хутчэй за ўсё ў наступным годзе выпускнікі педагагічных і аграрных класаў, будуць атрымліваць магчымасць залічэння без уступных экзаменаў – пры высокім сярэднім бале, не менш за 7 балаў атэстата – на спецыяльнасці аграрнага профіля.

Владимир Самсонович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Агроклассы дадут возможность уже с 10 класса более углубленно составить представление, что их ждет, если они пойдут сюда, какие преимущества здесь есть. Сегодня порядка 14 правовых актов направлены на закрепление специалистов, создание благ.