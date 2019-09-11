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«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев

11 сентября 2019 10:41
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Новости Беларуси. Аграрий со школьной скамьи. Как повысить престиж профессии и подготовить к работе в сельском хозяйстве юное поколение? Тему накануне обсуждали в Горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-1

Уже второй год в городе практикуют обучение старшеклассников основам аграрной науки.

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-4

Только в одной из школ райцентра почти 60 учащихся 10 и 11 классов изучают факультативный курс «Введение в аграрные профессии».

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-7

Даниил Семёнов, учащийся 11 класса Горецкой средней школы №2:
Это очень интересно и познавательно. Пригодится в жизни. В дальнейшем я могу получить не только работу, но и жилье.

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-10

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:
Хутчэй за ўсё ў наступным годзе выпускнікі педагагічных і аграрных класаў, будуць атрымліваць магчымасць залічэння без уступных экзаменаў – пры высокім сярэднім бале, не менш за 7 балаў атэстата – на спецыяльнасці аграрнага профіля.

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-13

Владимир Самсонович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Агроклассы дадут возможность уже с 10 класса более углубленно составить представление, что их ждет, если они пойдут сюда, какие преимущества здесь есть. Сегодня порядка 14 правовых актов направлены на закрепление специалистов, создание благ.

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-16

Таких классов в Беларуси уже 200. Почти 1 200 учащихся планируют поступать в аграрные вузы. В ближайшее время депутаты рассмотрят необходимые дополнения в кодекс об образовании, чтобы создать непрерывную систему аграрного образования и закрыть вопрос дефицита кадров в сельском хозяйстве.

«Получить не только работу, но и жилье». В Горках старшеклассников знакомят с работой аграриев-19

# Сельское хозяйство # Экономика # Даниил Семёнов # Игорь Марзалюк # Владимир Самсонович # Фотофакт

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