Всё начиналось с пончиков. Бизнесмены в Жлобине создали собственную фастфуд–империю

Новости Беларуси. История о том, как открыть своё дело в небольшом городе, да и еще обеспечить работой десятки людей. Молодые бизнесмены в Жлобине создали сеть закусочных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприниматели развивают свой бренд уже четыре года. Интересно, что начинали парни буквально с нуля, стоя у плиты по две смены в день. Почти голливудская история успеха в материале Александра Добрияна.

Александр Игнатенко признаётся, в своё время поджарил тысячи блинчиков и наверное миллион пончиков. Начинал дело, стоя у этой самой плиты. Александр Добриян, корреспондент:

Ещё четыре года назад эти руки орудовали кувалдой. Александр профессиональный железнодорожник. Как пришло осознание того что нужно кормить людей?

Александр Игнатенко, бизнесмен:

Хотелось зарабатывать, открыть своё дело. Выбрал фастфуд. Александр Добриян:

То есть такой бизнес может начать любой человек?

Александр Игнатенко:

Любой у кого есть желание и стремление. Желание – на первом месте. Если просто хочется заработать денег, не приложив усилий, то ничего не получится.

Закусочная в самом центре города быстро получила популярность. Народную любовь обеспечило стабильное качество и душевный подход.

Любовь Бакановская, жительница Жлобина:

Помню года четыре назад тут было меньше столиков, были пончики. Потом ассортимент стал увеличиваться, появилась не только шаурма, но и много всего другого вкусного. Хочется всё пробовать: и сандвичи, и блинчики. И всё вкусно, всё нравится. И картошка фри. Мы постоянно сюда ходим.

Блинчики, пончики, вездесущие шаурма и бургеры – ставка на популяный фастфуд сработала. Всего за три года бизнес из крошечной закусочной вырос в целую сеть заведений общественного питания, включая кондитерскую и ресторан национальной кухни.

Доказывать, что при желании в районном центре без всяких франшиз и инвесторов можно создать собственную фастфуд империю Александру с первых дней помогает профессиональный кондитер Максим Сурта.

Максим Сурта, бизнесмен:

Все ремонты, все залы – всё мы делаем собственными руками. Максимально убираем издержки. Это работа каждодневного выхода на работу.

Каждый Божий день нужно выходить и работать. Это говорю каждому начинающему бизнесмену: не теряйтесь и идите вперёд, тогда добьётесь своего.

По итогам 2018 года компаньоны стали лучшими предпринимателями района. Ещё бы: в родном городе они создали более 60 рабочих мест.

Диана Малышева в их команде сделала карьеру от простого кондитера до заведующего производством, и это при том что для девушки это первое в жизни рабочее место.

Диана Малышева, заведующая производством:

Я с удовольствием иду на работу. Творю. Людям нравится наша выпечка, наши кондитерские изделия.

Они отлично знают вкусы людей, рядом с которыми живут. Плюс небольшого города – среди клиентов знакомые, соседи и родственники.