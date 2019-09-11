Новости экономики за 11.09.2019

Новости Беларуси. Заменят ли электронные деньги традиционные банковские карточки? Кто заинтересован в объединении электронных баз вакансий стран ЕАЭС? Сколько домов построят в городах-спутниках столицы? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В стране расширят сферу использования электронных денег. Проект совместного постановления правительства и Нацбанка вынесен на общественное обсуждение.