Новости экономики за 11.09.2019

Новости Беларуси. Заменят ли электронные деньги традиционные банковские карточки? Кто заинтересован в объединении электронных баз вакансий стран ЕАЭС? Сколько домов построят в городах-спутниках столицы? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ БУДЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В стране расширят сферу использования электронных денег. Проект совместного постановления правительства и Нацбанка вынесен на общественное обсуждение.
Документ предусматривает расширение возможности использования платежных инструментов и электронных денег при безналичных расчетах, включая QR-коды и мобильные приложения с использованием кассового оборудования. Планируется, что для расчетов с помощью электронных денег продавцы будут использовать программную кассу. В результате система расчетов с использованием электронных денег позволит покупателям проводить все расчеты за товары и услуги без использования банковской платежной карточки. Владелец электронных денег может совершать платежи в магазинах, ресторанах и кафе, оплачивать поездки в общественном транспорте и в ЕРИП.
Общую электронную систему поиска вакансий планируют создать в ЕАЭС
Переехать из Минска в города-спутники хотят 1500 семей
СЕТИ 5G ВЕРНУТ МИРОВОЙ РЫНОК СМАРТФОНОВ К РОСТУ
За год рынок смартфонов сократился. По подсчетам аналитиков, в мире было продано свыше 333 миллионов смартфонов за второй квартал. Годом ранее этот показатель был выше на 2,3 %. Впрочем, уже в 2020 году рынок вернется к росту.
Увеличению спроса на «умные» аппараты будет способствовать развитие мобильных сетей пятого поколения (5G). К слову, покупатели стали реже приобретать дорогие модели и все чаще выбирают бюджетные варианты (их еще называют «убийцами флагманов»). При относительно низкой цене они обладают примерно такими же характеристиками, как и у самых лучших моделей на рынке.