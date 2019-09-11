Парламентская делегация Турции: «Беларусь воспринимается нами как остров безопасности»

Новости Беларуси. Беларусь и Турция планируют наладить транспортное грузовое сообщение по Днепру. Об этом сообщили 11 сентября в Доме правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча парламентариев двух стран.

А также на участие в производстве самосвалов БелАЗ (гости посетили завод накануне) и развитие сотрудничества в сфере образования.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Турция является важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Достаточно сказать, что с 2009 и по 2018 год у нас товарооборот постоянно прирастал. И по итогам 2018 года, он достиг практически одного миллиарда долларов.

Волкан Бозкыр, председатель комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции:

Я думаю, что мы в ближайшей перспективе достигнем цели по увеличению товарооборота. И у нас есть потенциал к большему. Беларусь воспринимается нами как остров безопасности в условиях, в которых находится ваш регион. Мы считаем Беларусь надежным партнером. Главы двух государств – не просто коллеги, а друзья. И это очень важно.

В Беларуси работает больше сотни компаний с турецким капиталом. А объем инвестиций из этой страны в белорусскую экономику в 2018 году составил 40 миллионов долларов.