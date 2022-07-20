Общая площадь составляет 33 670 гектаров. Узнали, как в Слуцком районе готовятся к уборочной

Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Хранилище – место особое. Именно здесь можно увидеть результат работы на полях. В этом – первые центнеры нового урожая. О том, как он собирается, сейчас узнаем.

Минская область – один из флагманов агропромышленного комплекса. Только под пашню занято свыше миллиона гектаров земли. Еще на посевной аграрии заложили основу будущего урожая. В 2022 году ставку традиционно сделали на озимые. Их клин составил свыше 300 тысяч гектаров. А это почти 70 % от общего объема занятых площадей.

При этом в два раза увеличили площадь под ячмень. Это первые концентраты на кормовых столах в животноводстве. В целом урожайность культур прогнозируют высокую, осталось только убрать каравай без потерь. Чтобы узнать планы аграриев на сезон 2022, мы приехали в район, где общая уборочная площадь зерновых – самая большая в области. Слуцкий.

Владимир Крыжановский, первый заместитель председателя Слуцкого райисполкома:

Общая уборочная площадь в этом году составляет 33 670 гектаров. Довольно значимая цифра для Слуцкого района с учетом того, что и нагрузка на комбайны тоже серьезная. Сегодня нагрузка на комбайн по Слуцкому району составляет 352 гектара. Серьезная цифра, учитывая, что оптимальная нагрузка – 240-280 гектаров. Поэтому в непростых условиях придется работать механизаторам. Почему в непростых? Вы видите, что в этом году созревание и озимых культур, и рапса происходит одномоментно. Приходится рассосредоточить технику, зерносушильные комплексы. Кто-то будет заниматься сушкой рапса, кто-то – сушкой зерна, кто-то будет работать на полях с рапсом, кто-то будет убирать зерно. Поэтому здесь и конкретно в этом году надо приложить немало усилий, чтобы собрать достойный урожай. Планируем собрать в этом году не менее 168 тысяч.

Анастасия Кончиц:

Давайте поговорим о самом главном в ходе уборочной, нашем хлебе. Рожь и пшеница. Насколько большие под них площади? Удалась ли погода для этой культуры и какие в целом планы на уборку именно хлеба? Владимир Крыжановский:

Слуцкий район планирует собрать 168 тысяч зерна по валу. Что касается площадей пшеницы и ржи, ржи мы возделываем немного, в основном возделывает рожь северная часть Случчины, это торфяно-болотные почвы, где земли не совсем пригодны для возделывания пшеницы. Ржи у нас возделывается 3,5 тысячи гектаров. Это небольшая цифра. Как я сказал, на землях, где не совсем правильно сеять и возделывать другие культуры. Что касается пшеницы, цифра в корне другая. Пшеницы у нас на полях в районе 12,5 тысячи. Это хорошая, перспективная культура, денежная, которая, лежа на складах, является сегодня валютой. Что касается потерь, мы провели обучающие семинары по подготовке техники. Наверное, вся республика сегодня знает, что такое стеблеподъемники, которые должны работать на полеглых хлебах, как они должны устанавливаться. Все комбайны прошли герметизацию. И немаловажно правильно настроить зерносушильные комплексы, чтобы подготовка зерна была качественной, чтобы не было засоренности, не было половинок зерна.