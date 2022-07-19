Новости экономики за 19.07.2022
Какие страны Евросоюза близки к дефолту? Как платить по счетам, если внешний долг 90 % ВВП, а экономика переживает самый серьезный спад за несколько десятилетий? И как на этом фоне Белорусская универсальная товарная биржа привлекает новых поставщиков? А также – полезные выдержки из нового Кодекса о земле. И что теперь нужно знать при купле-продаже подержанного автомобиля?
Все подробности в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ПОСТАВЩИКОВ И ЗАКАЗЧИКОВ НА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ
Китайская компания поможет привлечь поставщиков и заказчиков на площадку импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи. Чтобы оптимизировать затраты на логистику, будут проработаны альтернативные маршруты доставки в Китай приобретенных на бирже белорусских товаров. При оформлении заявки на покупку многие белорусские предприятия указывают Китай в графе «страна-производитель». В первую очередь это касается электрооборудования, средств связи, а также компонентов и материалов для промышленности. Пока на биржевой торговой платформе работают лишь несколько поставщиков импортозамещающей продукции из КНР, однако в ближайшее время их количество может увеличиться.
Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту, читайте тут.
ПРОДАВАТЬ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ БУДУТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Продавать подержанные автомобили будем по новым правилам. Сделки между физлицами и юрлицами либо ИП отныне будут проводиться по безналу: это позволит отследить денежный поток и минимизировать появление компаний-мошенников. Физлица по-прежнему смогут выбирать форму расчета. Понятие «счет-справка» вообще исключается, регистрацию сделки можно пройти не только в ГАИ, но и у нотариуса. Еще одним новшеством станет то, что стороны будут обязаны заключать договоры об отчуждении автомобилей только в письменной форме. В указе также закреплены требования отражать в договоре сведения об отсутствии на момент его заключения ограничений и запретов на совершение сделок с автомобилем.
В БЕЛАРУСИ МЕНЯЕТСЯ КОДЕКС О ЗЕМЛЕ
В Беларуси меняется Кодекс о земле. Новую редакцию Кодекса предусматривает закон, который подписал глава государства. Документ наделяет большими полномочиями местные органы власти в земельных спорах. Областные, городские и районные исполкомы смогут давать «добро» на совершение сделок с земельными участками, упрощается порядок их изъятия и предоставления. Многие граждане смогут узаконить земельные участки, чего им долго не удавалось сделать. Новый импульс получит развитие сельскохозяйственных организаций, фермерства, бизнеса на селе. Земли для этих целей можно будет получить без проблем. Приобрести участок в частную собственность или арендовать сроком на 99 лет можно на льготных условиях. К тому же появится возможность расширить уже имеющиеся владения: без аукциона и не только под реконструкцию. Максимально допустимая площадь участка в сельской местности – до одного гектара.
Виталий Уткин: сегодня наше общество созрело к более культурному отношению к земле. Читайте здесь.