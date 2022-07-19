Новости экономики за 19.07.2022

Какие страны Евросоюза близки к дефолту? Как платить по счетам, если внешний долг 90 % ВВП, а экономика переживает самый серьезный спад за несколько десятилетий? И как на этом фоне Белорусская универсальная товарная биржа привлекает новых поставщиков? А также – полезные выдержки из нового Кодекса о земле. И что теперь нужно знать при купле-продаже подержанного автомобиля? Все подробности в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ ПОСТАВЩИКОВ И ЗАКАЗЧИКОВ НА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ

Китайская компания поможет привлечь поставщиков и заказчиков на площадку импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи. Чтобы оптимизировать затраты на логистику, будут проработаны альтернативные маршруты доставки в Китай приобретенных на бирже белорусских товаров. При оформлении заявки на покупку многие белорусские предприятия указывают Китай в графе «страна-производитель». В первую очередь это касается электрооборудования, средств связи, а также компонентов и материалов для промышленности. Пока на биржевой торговой платформе работают лишь несколько поставщиков импортозамещающей продукции из КНР, однако в ближайшее время их количество может увеличиться. Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту, читайте тут. ПРОДАВАТЬ ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ БУДУТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Продавать подержанные автомобили будем по новым правилам. Сделки между физлицами и юрлицами либо ИП отныне будут проводиться по безналу: это позволит отследить денежный поток и минимизировать появление компаний-мошенников. Физлица по-прежнему смогут выбирать форму расчета. Понятие «счет-справка» вообще исключается, регистрацию сделки можно пройти не только в ГАИ, но и у нотариуса. Еще одним новшеством станет то, что стороны будут обязаны заключать договоры об отчуждении автомобилей только в письменной форме. В указе также закреплены требования отражать в договоре сведения об отсутствии на момент его заключения ограничений и запретов на совершение сделок с автомобилем. В БЕЛАРУСИ МЕНЯЕТСЯ КОДЕКС О ЗЕМЛЕ