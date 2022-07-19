Прямой эфир

Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту?

19 июля 2022 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У глав стран ЕС есть большой повод, чтобы переживать за текущую экономическую ситуацию в зоне евро. Общая мировая проблема – инфляция. Ахиллесовой пятой любой экономики в период спада является внешний долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту?-1

Инфляция заставляет поднимать ставки, и платить по займам становится все сложнее. Долг Евросоюза – 13 триллионов евро, или примерно 90 % ВВП всех стран внутри ЕС. В Италии внешний госдолг порядка 3 триллионов евро, или 160 % от годового ВВП. Греция должна 207 % от годового ВВП. Испания – 122 %. Большие долги Европа копила из-за того, что хотела быстро развиваться, а это можно делать только на заемные. Правда, потом новые займы были не под развитие, а чтобы рассчитаться по долгам. В какой-то момент по уши закредитованные страны начнут просить отсрочки. Или того хуже – объявлять дефолты по своим займам. Первые претенденты на дефолт – Италия, Испания и Греция. Вслед за ними идут те страны и финансовые институты, которые эти деньги выдавали.  

Другие новости экономики за 19 июля читайте здесь.  

# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?
19 июля 2022 16:19

Новые технологии и энергосбережение. Кто сможет участвовать в государственном конкурсе для поддержки малого бизнеса?

В «Белавиа» планируют сделать билеты дешевле
18 июля 2022 15:55

В «Белавиа» планируют сделать билеты дешевле

Белорусские медпрепараты и корма для животных поставляют в 17 стран мира
18 июля 2022 15:49

Белорусские медпрепараты и корма для животных поставляют в 17 стран мира