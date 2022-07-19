Долг Евросоюза – 13 триллионов евро. Какие страны близки к дефолту?

У глав стран ЕС есть большой повод, чтобы переживать за текущую экономическую ситуацию в зоне евро. Общая мировая проблема – инфляция. Ахиллесовой пятой любой экономики в период спада является внешний долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция заставляет поднимать ставки, и платить по займам становится все сложнее. Долг Евросоюза – 13 триллионов евро, или примерно 90 % ВВП всех стран внутри ЕС. В Италии внешний госдолг порядка 3 триллионов евро, или 160 % от годового ВВП. Греция должна 207 % от годового ВВП. Испания – 122 %. Большие долги Европа копила из-за того, что хотела быстро развиваться, а это можно делать только на заемные. Правда, потом новые займы были не под развитие, а чтобы рассчитаться по долгам. В какой-то момент по уши закредитованные страны начнут просить отсрочки. Или того хуже – объявлять дефолты по своим займам. Первые претенденты на дефолт – Италия, Испания и Греция. Вслед за ними идут те страны и финансовые институты, которые эти деньги выдавали.