О чем договорились Александр Лукашенко и губернатор Ростовской области?

Новости Беларуси. Беларусь и Ростовская область создадут совместные предприятия, обменяются технологиями в разных сферах экономики и придут к более тесной промышленной кооперации. О новых проектах, которые может в разы увеличить и товарооборот, шла речь 22 ноября на встрече президента Александра Лукашенко с главой администрации этого российского региона Василием Голубевым. По итогам переговоров, уже в Правительстве, договоренности стороны скрепили подписями.

Доктор экономических наук Василий Голубев во всех отношениях видит реальную экономику. И в Беларусь приехал с делегацией, которая по составу, признался, уникальная для зарубежных поездок. Сформировали специально для Минска. В ней и члены правительства, и руководители крупнейших ростовских предприятий, и чиновники по разным направлениям, бизнесмены. Все для того, чтобы любой вопрос можно было решить без отлагательств.

Белорусский лидер такой подход к делу оценил. Тем более, что именно на таком межрегиональном уровне закладывается прочная основа для выгодного партнерства и в целом Беларуси и России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ростовская область – основной партнер юга России с Беларусью. В последнее три года мы постоянно наращивали обороты двусторонней торговли, а по итогам 9 месяцев этого года взаимный товарооборот превысил аналогичный показатель всего 2011 года. При сохранении такой динамики мы имеем все шансы улучшить в 2012 году результат даже докризисного 2008 года.

Однако возможности наращивания простых товарообменных операций небезграничны, поэтому, чтобы не потерять набранный темп, мы должны посмотреть вместе, где можем эффективно и по-современному взаимодействовать.

Сотрудничеству Беларуси с этим российским регионом уже 10 лет. В основе нашего экспорта, кроме традиционной продукции машиностроения, – колбасы и другие мясные изделия. Пользуется спросом наша бытовая техника, – продукция нефтехимии. Взамен получаем нефтепродукты, изделия из металлов, лом, подсолнечное масло. Предложений как укрепить партнерство много с обеих сторон.

Так, Ростовская область активно развивается. Планирует строить аэропорт, дорожные развязки, магистрали. В 2018 году ждет чемпионат мира по футболу. И белорусский опыт здесь очень кстати.

Александр Лукашенко:

Даже если мы не сможем в полном объеме, к примеру, полгорода, полпрограммы жилья у вас освоить, то мы обязательно по основным направлениям вам поможем. Мы обязательно предложим вам хороших специалистов, которые вокруг себя способны создать коллектив, и этим самым будут способствовать повышению профессионализма ростовчан и решению тех проблем, которые стоят. Вы на нас абсолютно можете рассчитывать. Притом, по качеству и цене, я думаю, мало кто может сегодня конкурировать с Беларусью.

Белорусское правительство предлагает пойти по пути создания совместных предприятий. И везде усматривать комплексный подход, это когда одно производство требует дополнения другим, и так получается целая цепочка. Например, строительство. Белорусы могут строить жилье. У нас сеть технологии возведения целых кварталов с инфраструктурой. А дальше предлагается создать и совместное производство, к примеру, лифтов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо создавать совместные предприятия и сразу систему сервиса. Тогда весь строительный комплекс будет обеспечен лифтовым хозяйством, будет взаимный интерес.

Следующие сюда подходят очистные сооружения. У нас наработаны в программе «Чистая вода» довольно серьезные наработки в компоновке от расчета на коттедж до крупного поселения.

Далее – машиностроение. Кроме поставок тракторов и грузовиков речь идет о создании холдинга «Ростсельмаша» и «Гомсельмаша», а также полном обеспечении Ростова автобусами и троллейбусами, сервисных центрах. Не нуждается в рекламе и наша дорожная техника, лесная, коммунальная.

Дживан Вартанян, заместитель губернатора, министр транспорта Ростовской области Российской Федерации:

Наши западные партнеры ведут себя очень агрессивно и напористо, открывая совместные предприятия, сборочное производство на территории Российской Федерации. Для нас реклама не нужна, предположим, техники «Амкодор», тракторов, «БелАЗов», но, тем не менее, сейчас нам надо чаще, наверное, встречаться, какие-то ценовые параметры вырабатывать.

Все это тесно вплетается и в развитие АПК. Регион особенный. Российская житница. И центральное место в экономике занимает сельское хозяйство. Обе стороны не против обмениваться новейшими разработками и лучшими семенами.

Весьма интересным выглядит также проект по созданию в Беларуси комплекса по производству мяса индейки – единственного, не вызывающего аллергии. Есть инвестор – «Евродон» – агропромышленный холдинг. Подобрана и площадка – старый аэродром в Климовичах. Такой проект работает в Ростове и его уже называют не иначе как уникальным.

Василий Голубев, глава администрации Ростовской области Российской Федерации:

Не любят россияне кушать белое мясо. Сейчас они работают над тем, чтобы появилась индейка с красным мясом.

Но мы предлагаем пойти еще дальше. На той же площадке в Климовичах создать и производство металлоконструкций и панелей для стройобъектов. Поле деятельности того же «Евродона».

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Там как раз площадка сама просит, позволяет. Инфраструктура вся есть, планировка сделана. Остались взлетные полосы. Размещай птичники, подведена электроэнергия, газ и рабочие руки рядом.

Готовы создать СП также белорусские кондитеры и мясокомбинаты. Уже изучают площадки в России. Договорились также всю торговлю вести не через Москву, как сейчас, а напрямую, без посредников.

Александр Лукашенко:

Василий Львович, спасибо. Я очень надеюсь, что Вы будете очень довольны своим визитом в Беларусь. Главное, что у Вас настроение не будет колебаться.

Василий Голубев:

У нас оно вообще давно никак не колеблется.

Александр Григорьевич, а когда вы в Ростовскую область приедете?

Александр Лукашенко:

Надо будет договориться.

Договоренности позже стороны скрепили подписями уже на встрече с белорусским правительством. У ростовчан появились новые города-побратимы. Дважды в год сверять часы договорились профильные министры. И поздравили друг друга с победой.

Но за экономикой не забыли и о духовном. Венок и цветы от российской делегации легли к Вечному огню на площади Победы.