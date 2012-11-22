Прямой эфир

Беларусь откроет 5 заводов в азиатском районе

22 ноября 2012 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Открытие  5 новых заводов в азиатском регионе — таков результат  официального визита правительственной делегации Беларуси в Казахстан, Индию и Бангладеш. Он проходил с 8 по 15 ноября.

В частности, с партнером по Таможенному союзу — Казахстаном - стороны договорились интенсивнее развивать торговые отношения и уже с будущего года перейдут на безразрешительную систему грузоперевозок.

В Астане также  откроют индустриальный парк, где будут собирать нашу технику и обеспечивать ее конструкторское и научное сопровождение.

В  Индии и Бангладеш создадут совместные предприятия  по сборке белорусских тракторов. А в Беларуси откроют фармацевтические предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Подписаны 9 международных договоров: 3 межправительственных и 6 межведомственных. Заключены коммерческие контракты на сумму 11, 6 миллионов долларов США, речь идет о поставке карьерной техники, 9 машинокомплектов самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн. Достигнуты договоренности о создании 4 совместных предприятий в Казахстане.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Космическую информацию с белорусского спутника готовы покупать в Азербайджане и Венесуэле
22 ноября 2012 06:33

Космическую информацию с белорусского спутника готовы покупать в Азербайджане и Венесуэле

Новый торгово-логистический центр открылся 21 ноября вблизи Минской кольцевой дороги
21 ноября 2012 16:24

Новый торгово-логистический центр открылся 21 ноября вблизи Минской кольцевой дороги

21 ноября 2012 10:17

Жилищная политика Беларуси сегодня