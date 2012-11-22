Космическую информацию с белорусского спутника готовы покупать в Азербайджане и Венесуэле

Новости Беларуси. Летные испытания белорусского спутника близятся к завершению. Они длятся уже несколько месяцев. Как стало известно, Россия передаст Минску управление белорусским спутником. Ранее наши специалисты следили за спутником через российский Центр управления полетами. После этого космическую информацию, получаемую со спутника, можно будет продавать заказчикам из Беларуси и других стран мира. Ею уже заинтересовались Азербайджан и Венесуэла.

Качество картинки, по оценкам специалистов, хорошее и соответствует ожиданиям. На данный момент специалисты делают тестовые фото на территории Северной Америки, Австралии, Азии и Европы. К слову, спросом пользуются не только наши снимки, но и отечественные технологии. Так на Международной космической станции используют белорусскую аппаратуру. Она помогает вести спектрозональную съемку земной поверхности. Ее особенность в том, что съемка земной поверхности происходит автоматически.

На МКС вместе с двумя космонавтами работает уроженец Беларуси Олег Новицкий. Орбитальная командировка экипажа продлится более четырех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.