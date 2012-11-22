Губернатор Ростовской области рассказал, в каких сферах область хотела бы сотрудничать с Беларусью

Новости Беларуси. Беларусь и Ростовская область России создадут совместные перерабатывающие предприятия, обменяются научными и производственным опытом в разных сферах экономики. Об этом 22 ноября шла речь на встрече Александра Лукашенко с делегацией Ростовской области. Её возглавляет губернатор Василий Голубев. В Минск также приехали главы городов и районов, руководители крупных предприятий и бизнесмены.

Президент обратил внимание, что за последние три года Беларусь и Ростовская область постоянно наращивали объемы торговли, а за прошедшие девять месяцев взаимный товарооборот превысил аналогичный показатель всего прошлого года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы имеем во многом схожие, и в то же время взаимодополняющие экономики, это определяет наиболее перспективные направления развития сотрудничества. В агросфере нам стоит проработать возможность реализации совместных проектов модернизации и развития сельскохозяйственной инфраструктуры, производственной базы, внедрения прогрессивных технологий производства и переработки сельхозпродукции. Для этого следует расширять взаимодействия ученых-аграриев.

Белорусские организации могли бы участвовать в программах развития области: автомобильных дорог, реализации транспортных, инфраструктурных проектах, систем водоснабжения, водоотведения, а также в строительстве жилых, социальных, культурных, спортивных и других мощностей.

Ростовская область для Беларуси имеет значительный, но пока слабо используемый потенциал сотрудничества в научно-технической сфере. Научные организации готовы реализовывать с ростовчанами совместные инновационные, научно-практические проекты и разработки. Словом, уважаемые друзья, Ростовская область, как вы видите, для нас - давний и надежный партнер, с которым мы готовы развивать наши отношения в самых различных сферах.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации:

Отдельное внимание сегодня проявляет наше муниципальное образование, руководители для сотрудничества с муниципалитетами Беларуси. И в рамках нашего визита будет подписано несколько соглашений об установлении новых побратимских отношений между районами Беларуси и районами Ростовской области.

Для нас также актуально сотрудничество в области сельского хозяйства, отдельной темой мы считаем возможность развития перерабатывающей промышленности. Поэтому любые новые технологии, которые реализуются в Беларуси, нам интересны.

Товарооборот между Беларусью и Ростовской областью постоянно растет. Сейчас он порядка 300 миллионов долларов. Стоит задача, как минимум, вдвое увеличить этот показатель и довести его до полумиллиарда долларов. По итогам визита стороны планируют подписать протокол по развитию сотрудничества на ближайшие два года и несколько соглашений об установлении побратимских отношений с регионами Беларуси.

В первой половине дня российские гости по традиции почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания на площади Победы в Минске. К обелиску губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил венок. Красные гвоздики легли к вечному огню. Прозвучали гимны двух стран. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.