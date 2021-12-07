«Новые подходы в производстве нам очень приглянулись». В каких направлениях планирует сотрудничество с Беларусью Алтайский край?

Новости Беларуси. Делегация Алтайского края в эти дни знакомится с потенциалом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель визита – наладить новые мосты сотрудничества не только в торговле и промышленной сфере, но и в области аграрной науки и образования.

7 декабря гости в Могилеве. Несмотря на географическую удаленность, Алтайский край уже успел стать надежным партнером для этого региона. Товарооборот между компаньонами прирастает. За 9 месяцев 2021 года он увеличился на 51 % и составил более 8 миллионов долларов.

Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края:

Мы очень заинтересованы в той продукции. В первую очередь, это, конечно, техника плюс инвентарь к технике. Это комбайны, трактор МТЗ, ряд других. У вас хотели бы сегодня посмотреть и переговорить, нас интересуют лифтовые хозяйства. Хотели бы посмотреть вашу переработку. Надо учиться у тех, у кого лучше, а у вас это сегодня лучше, чем у нас.

Среди новых направлений сотрудничества – тесная кооперация и создание совместных предприятий. Об этом уже более подробно говорили на предприятии «Могилевлифтмаш». В планах организовать общий проект по сборке пассажирских лифтов и эскалаторов в Алтайском крае.

Дмитрий Абалымов, председатель ассоциации «Алтек»:

Очень долго подбирали организацию-партнера и остановились на Могилеве. Почему? Потому что эта продукция должна быть безопасна, поэтому эти традиции безопасности, этот огромный, десятилетиями сложившийся опыт. И сейчас мы посмотрели цеха – транстехнологии и новые подходы в производстве нам очень приглянулись.