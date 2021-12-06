Новости экономики за 06.12.2021

Новости Беларуси. С какой целью объединяют усилия валютно-фондовые биржи Беларуси и Узбекистана, какой прогноз по банковским секторам в СНГ на 2022 год озвучили аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings и когда в Европе ожидают пик энергокризиса?

ЕВРОПЕ ПРЕДСКАЗАЛИ ПИК ЭНЕРГОКРИЗИСА

Подорожание энергоносителей еще до зимы ударило по промышленности и потребителям стран Евросоюза. В Великобритании ряд предприятий сократили производство и обратились за госпомощью. Во Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012 года. Атомная энергетика потребностей не покрывает. Аналитики Bloomberg ранее описали два вероятных сценария развития событий. Если дефицит усилится, европейские правительства могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Другой, менее экстремальный вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые.

В условиях энергетического кризиса споры неизбежны. Уже скоро выяснится, кто из европейцев готов перетянуть одеяло на себя, чтобы не лишиться света и тепла.