Новости экономики за 06.12.2021
Новости Беларуси. С какой целью объединяют усилия валютно-фондовые биржи Беларуси и Узбекистана, какой прогноз по банковским секторам в СНГ на 2022 год озвучили аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings и когда в Европе ожидают пик энергокризиса?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
ЕВРОПЕ ПРЕДСКАЗАЛИ ПИК ЭНЕРГОКРИЗИСА
Подорожание энергоносителей еще до зимы ударило по промышленности и потребителям стран Евросоюза. В Великобритании ряд предприятий сократили производство и обратились за госпомощью. Во Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012 года. Атомная энергетика потребностей не покрывает. Аналитики Bloomberg ранее описали два вероятных сценария развития событий. Если дефицит усилится, европейские правительства могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы. Другой, менее экстремальный вариант: газ и электроэнергию перенаправят из бедных стран в богатые.
В условиях энергетического кризиса споры неизбежны. Уже скоро выяснится, кто из европейцев готов перетянуть одеяло на себя, чтобы не лишиться света и тепла.
Валютно-фондовые биржи Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Подробнее здесь.
FITCH RAITINGS ОЗВУЧИЛО ПРОГНОЗ ПО БАНКОВСКИМ СЕКТОРАМ СНГ+ НА 2022 ГОД
Прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings по банковским секторам в СНГ+ назвали нейтральным. Агентство ожидает, что операционные условия останутся благоприятными для кредитных организаций в странах региона, так как слабеет давление со стороны пандемии. Внушают оптимизм и хорошие темпы экономического роста, а также приемлемый запас капитала у банков, что повлияет на рост кредитования. Аналитики Fitch полагают, что банковские секторы в регионе в значительной мере восстановились после сложностей 2020 года, на что указывают хорошие показатели финансовой устойчивости.
Как и на что тратят деньги белорусы? Вот какая статистика приводится в отчётах Белстата.
И напоследок. Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар и евро подешевели, российский рубль в плюсе.