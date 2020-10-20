Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности

Новости Беларуси. Новому помощнику Президента Могилев, может, и чужд климатически (на Полесье все-таки теплее), но в профессиональном плане очень даже близок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сельское хозяйство, промышленность и благосостояние жителей региона – именно на это стоит обратить особое внимание.
Леонид Мартынюк, помощник Президента – инспектор по Могилевской области:
Безусловно, поставленные задачи выполнимы и будут выполняться не только мной, но и всей командой Администрации Президента. Это, безусловно, поддержание, удержание и максимальное ускорение развития всего комплекса и сельскохозяйственного, и производственного, поскольку область является уникальной в плане симбиоза именно села и промышленности, где село порядка 45 % и больше удельный вес промышленности. Сегодня – именно загрузка всех производственных мощностей и, соответственно, увеличение производства. Что в конечном итоге приведет к увеличению заработной платы и улучшению благосостояния людей.