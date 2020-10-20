Прямой эфир

Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности

20 октября 2020 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новому помощнику Президента Могилев, может, и чужд климатически (на Полесье все-таки теплее), но в профессиональном плане очень даже близок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство, промышленность и благосостояние жителей региона – именно на это стоит обратить особое внимание.  

Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности-1

Леонид Мартынюк, помощник Президента инспектор по Могилевской области
Безусловно, поставленные задачи выполнимы и будут выполняться не только мной, но и всей командой Администрации Президента. Это, безусловно, поддержание, удержание и максимальное ускорение развития всего комплекса и сельскохозяйственного, и производственного, поскольку область является уникальной в плане симбиоза именно села и промышленности, где село порядка 45 % и больше удельный вес промышленности. Сегодня – именно загрузка всех производственных мощностей и, соответственно, увеличение производства. Что в конечном итоге приведет к увеличению заработной платы и улучшению благосостояния людей.  

Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Заблудших студентов немало. Вот, выскочили. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь»

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Александр Лукашенко: «Вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто»

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Леонид Мартынюк # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний
20 октября 2020 10:52

Александр Лукашенко: мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных компаний

Беларусь получила первый транш российского кредита. На что пойдут деньги?
18 октября 2020 17:26

Беларусь получила первый транш российского кредита. На что пойдут деньги?

Алексей Богданов: продвигая наш товар на экспорт, мы всегда выводим на первый план натуральность, качество и безопасность
16 октября 2020 17:55

Алексей Богданов: продвигая наш товар на экспорт, мы всегда выводим на первый план натуральность, качество и безопасность