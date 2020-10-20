Новый инспектор по Могилёвской области: область уникальная в плане симбиоза именно села и промышленности

Новости Беларуси. Новому помощнику Президента Могилев, может, и чужд климатически (на Полесье все-таки теплее), но в профессиональном плане очень даже близок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство, промышленность и благосостояние жителей региона – именно на это стоит обратить особое внимание.