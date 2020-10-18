Беларусь получила первый транш российского кредита. На что пойдут деньги?

Новости Беларуси. О событиях на экономических полях сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. О событиях на экономических полях сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Первый транш, 500 миллионов долларов из полуторамиллиардного российского кредита, получены. Об этом сообщила пресс-служба Евразийского банка развития. Ресурсы нужны «на поддержку бюджета в условиях пандемии COVID-19».
К слову, объем промышленного производства в Беларуси в январе-сентябре составил 83,1 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 98,2 % к уровню аналогичного периода 2019-го, или падение составило чуть менее 2 %.
ВВП Беларуси – 106,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,7 % к уровню января-сентября 2019-го. Падение – 1,3 %. Запомним эту цифру.
Для примера: ВВП Германии в 2020-м сократится на 5,8 % – это промежуточный прогноз Минэкономики ФРГ. А падение ВВП Великобритании в 2020-м составит 11,5 % – это уже прогноз Организации экономического сотрудничества и развития. Экономика Франции, согласно этим же данным, упадет чуть меньше – на 11,4 %. В Италии падение составит 11,3 %, в Испании – 11,1 %. Экономика России обвалится на 8 %.
К таким результатам привели разные подходы стран к работе экономики в период пандемии коронавируса.