Алексей Богданов: продвигая наш товар на экспорт, мы всегда выводим на первый план натуральность, качество и безопасность

Новости Беларуси. Как на экспорте белорусских продуктов отразилось закрытие границ во время пандемии? Стоит ли белорусам опасаться нехватки продовольствия в ситуации мировой эпидемии и насколько натуральны наши продукты питания сегодня? Эти и другие вопросы в студии программы Новости «24 часа» подробно обсудили с начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексеем Богдановым. Чего-чего, а нехватки продовольствия белорусам опасаться точно не стоит Татьяна Савчик, ведущая:

Продовольственная безопасность. Сейчас на фоне распространения эпидемии коронавируса все чаще звучат некоторые апокалиптические сценарии о том, что нас ожидает нехватка продовольствия. Стоит ли белорусам этого опасаться?

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вы знаете, скажу откровенно: уж чего-чего, а нехватки продовольствия белорусам опасаться точно не стоит. Не буду голословным, приведу буквально пару цифр. Мы производим более чем 7,5 миллиона тонн молока в год, а экспортируем из всего этого 60 %. То есть 40 % потребляем внутри, и у нас 2,5 запас есть продовольствия в годовом эквиваленте. Фактически такая же ситуация и с мясом. Мы производим более чем 1,2 миллиона тонн мясных изделий, из них 30 % экспортируем. То есть у нас запас еще есть в 30 % в годовом эквиваленте. То же самое и с зерновыми, и с хлебом, и с другими продуктами питания. Поэтому мы полностью уже, наверное, на протяжении последних семи лет не испытываем никаких проблем с обеспечением продовольственной безопасности нашей страны. Импортируем только так называемые товары критического импорта – то, что у нас по климатическим условиям или землепочвенным, например, не производится. Например, ананасы, кофе чай, вот такие товары. О том, как на экспорте белорусской продукции сказалось закрытие границ: товары как шли, так и шли Татьяна Савчик:

Тем не менее, как на экспорте белорусской продукции сказалось закрытие границ? Алексей Богданов:

Вы знаете, особо не отразилось. Может быть, маленькая заминочка была в самом начале, когда происходил пик коронавирусной инфекции в мире, то есть усилился контроль просто на границе, а товары как шли, так и шли. И опять-таки, в подтверждение моих слов: это та цифра, которую мы сегодня имеем по итогам работы за 8 месяцев, – экспорт белорусского продовольствия вырос на 6,3 %. И мы уже заработали на внешних поставках 3,7 миллиарда долларов США. Даже в текущем году мы увеличили объем поставок продовольствия в Китай в 2,6 раза

Татьяна Савчик:

Сейчас для нас перспективен китайский рынок. Расскажите, что мы собираемся в ближайшее время туда поставлять? Возможно, появились какие-то новые рынки? Алексей Богданов:

Да, действительно, на китайском рынке мы уже неплохо начали работать на протяжении последних трех лет. Экспорт ежегодно растет. И даже в текущем году мы увеличили объем поставок в Китайскую Народную Республику продовольствия из нашей страны в 2,6 раза. Особым растущим трендом являются у нас мясо птицы и мясо говядины. Очень понравилась наша продукция китайским потребителям. Ну и, конечно, молочной продукции традиционно в два раза вырос объем поставок в этом году. В основе своей сухое молоко, но мы активно продвигаем товары именно конечного потребления так называемые, то есть те товары, которые попадают непосредственно на полки в магазины, а не в переработку. И вот эти товары, такие как цельное молоко, сыры, творог, масло, мы тоже стараемся продвигать на китайском рынке Белорусы уважают труд сельчан, ценят продовольствие и берегут его, не выбрасывают Татьяна Савчик:

Сейчас во многих европейских странах происходят фермерские забастовки. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему это приходит и почему, слава богу, этого не происходит у нас. Алексей Богданов:

Я бы тут, наверное, выделил два аспекта. Первый – это поведенческо-культурный. Белорусы воспитаны в большинстве своем на такой хорошей пословице «хлеб – всему голова». И сегодня бросить хлеб или выбросить продукты питания грехом каким-то считается. Поэтому, конечно, белорусы уважают труд сельчан, ценят продовольствие и берегут его, не выбрасывают. Ну а вторая – это управленческая часть. То есть в Беларуси четкая вертикаль управления от производства до ее реализации, на всех этапах. И независимо от формы собственности хозяйства: и частные, и государственные – неважно, мы помогаем всем, если возникают такие ситуации. Действительно бывает в мире, что падает цена на тот или иной вид продовольственных товаров и производить его становится нерентабельно. Но здесь очень важно всем включиться в работу, найти новые рынки сбыта, помочь экспортерам, чтобы не возникала ситуация, когда, как вы говорите, в Европе что-то там выбрасывают или выливают. У нас такого, слава богу, нет.