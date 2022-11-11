Новый гибридный комбайн презентовал «Гомсельмаш» на агровыставке в России

Гибридный комбайн нового поколения белорусского производства отличается высокой пропускной способностью, эффективно обмолачивает влажное зерно. Представители более 300 компаний-производителей и поставщиков известных брендов из России, Китая, Франции и Беларуси показали на форуме принципиально новые и уже зарекомендовавшие себя на рынке решения для агропромышленного комплекса. На одной площадке с выставкой также прошел V Новосибирский агропродовольственный форум. Министерство образования Беларуси презентовало около 50 инновационных разработок.

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