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Новый гибридный комбайн презентовал «Гомсельмаш» на агровыставке в России

11 ноября 2022 19:16
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«Гомсельмаш» представил свою технику на «Сибирской аграрной неделе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый гибридный комбайн презентовал «Гомсельмаш» на агровыставке в России-1

Гибридный комбайн нового поколения белорусского производства отличается высокой пропускной способностью, эффективно обмолачивает влажное зерно. Представители более 300 компаний-производителей и поставщиков известных брендов из России, Китая, Франции и Беларуси показали на форуме принципиально новые и уже зарекомендовавшие себя на рынке решения для агропромышленного комплекса. На одной площадке с выставкой также прошел V Новосибирский агропродовольственный форум. Министерство образования Беларуси презентовало около 50 инновационных разработок.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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