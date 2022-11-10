Бизнес ОАЭ заинтересован в приобретении земельных участков на территории «Великого камня»

Бизнес Арабских Эмиратов заинтересован в приобретении земельных участков в частную собственность на территории особой экономической зоны индустриального парка «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство парка в ходе бизнес-форума «Беларусь в центре внимания» презентовало преференциальные условия ведения бизнеса на территории парка, ознакомило с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Наибольший интерес аудитории вызвали готовые производственные объекты и помещения, позволяющие быстро реализовывать проекты.