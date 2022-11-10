Новости экономики на РТР-Беларусь за 10.11.2022

Какие новые требования к производителям утвердило Министерство антимонопольного регулирования и торговли? Чем удивляла отечественная экспозиция на выставке импорта в Шанхае? И каков уровень имущественного неравенства в Беларуси? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Министерство торговли утвердило новые требования к себестоимости товаров

В Беларуси утвержден порядок планирования и расчета себестоимости продукции. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Инструкция создана для установления честных цен на продукцию. В ней прописана структура себестоимости товаров и затрат, которые не включаются в итоговую цену изготовления продукта. Новый норматив коснется производителей почти 400 наименований потребительской продукции. С полным списком можно ознакомиться в приложении к постановлению № 713, которое недавно вступило в силу. Что презентовала Беларусь на выставке импорта в Шанхае?

Белорусская национальная экспозиция работала на международной выставке импорта, которая прошла в Шанхае. Наша страна стала участницей форума в пятый раз. Пищевая промышленность, логистика, наука и образование – свои услуги и товары представили около 30 отечественных организаций. Продовольственный павильон удивлял гостей разнообразием белорусских сладостей, молочной продукции, а также напитков и масел. Другую часть экспозиции посвятили технологиям. Космические аппараты, беспилотники, ударопрочные покрытия, лекарства – лишь часть представленных экспонатов. Работал также онлайн-павильон, где рассказали о достижениях Беларуси в ключевых отраслях экономики. Международный форум импортных товаров проводится в Шанхае с 2018 года. В Беларуси один из самых низких показателей имущественного неравенства

Уровень имущественного неравенства в Беларуси – один из самых низких в мире. Об этом говорят исследования аналитиков и статистика. По последним данным, в 2021 году ресурсы 10 % самых богатых белорусов превышали ресурсы 10 % самых бедных чуть более чем в 6 раз. В сравнении с другими странами это небольшая разница. Что касается средней суммы на одного члена семьи, у большинства жителей страны это от 500 до 1 000 рублей. 6 % населения белорусов имеют в активе 1 500 на человека. А у самых бедных 2,5 % показатель не достигает 300. При этом независимо от доходов более 40 % средств люди тратят на продукты, еще 6,5 – «съедают» услуги ЖКХ. Отложить в среднем получается около 12 % доходов. И в заключение о курсах валют, установленных Нацбанком.