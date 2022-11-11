Белорусские учреждения здравоохранения планируют закупать медоборудование из Китая

Производители КНР уже давно известны в мире, но белорусские учреждения здравоохранения ранее не часто пользовались их продукцией, так как накладные расходы, доставка были выше, чем в Европе. В современных условиях, учитывая новые логистические маршруты и обслуживание, прибытие инженеров для проведения пусконаладочных работ, есть все условия для наращивания закупок такого оборудования.

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