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Белорусские учреждения здравоохранения планируют закупать медоборудование из Китая

11 ноября 2022 18:58
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Белорусские учреждения здравоохранения рассматривают возможность наращивания объемов поставок медицинского диагностического оборудования из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учреждения здравоохранения планируют закупать медоборудование из Китая-1

Производители КНР уже давно известны в мире, но белорусские учреждения здравоохранения ранее не часто пользовались их продукцией, так как накладные расходы, доставка были выше, чем в Европе. В современных условиях, учитывая новые логистические маршруты и обслуживание, прибытие инженеров для проведения пусконаладочных работ, есть все условия для наращивания закупок такого оборудования.

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# Медицинское оборудование # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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