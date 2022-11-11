Китай инвестировал в Беларусь более 2,6 млрд долларов за последние 30 лет

За это время товарооборот вырос более чем в 130 раз. За 30 лет за счет кредитных ресурсов КНР реализовано около трех десятков проектов, объем освоенной безвозмездной технико-экономической помощи правительства КНР превысил 500 миллионов долларов. Сегодня в Беларуси с участием китайского капитала реализуется более 50 проектов, отрабатывается свыше десятка новых бизнес-инициатив в самых различных областях: промышленность, сельское хозяйство, логистика, электронная коммерция, медицина, образование. В 2021 году товарооборот с КНР достиг рекордных 5 миллиардов долларов. Сегодня уже более 160 белорусских предприятий аккредитованы на китайском рынке.

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