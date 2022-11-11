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Минэкономики: Беларусь по итогам 9 месяцев может выйти на положительное сальдо в 3,8 млрд долларов

11 ноября 2022 19:20
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Новости Беларуси. В Министерстве экономики Беларуси рассчитывают на то, что по итогам 9 месяцев страна сможет выйти на рекордное положительное сальдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучены цифры в 3,8 миллиарда долларов.

Минэкономики: Беларусь по итогам 9 месяцев может выйти на положительное сальдо в 3,8 млрд долларов-1

Это лучший показатель за последние 10 лет. Вопреки беспрецедентному внешнему давлению, в экономике формируется восстановительная динамика. По данным профильного ведомства, растет загрузка предприятий. Рентабельность продаж в среднем по экономике сегодня порядка 8,9 %, а количество убыточных организаций и уровень долговой нагрузки находятся на семилетних минимумах. Адаптация логистики и выгодные продажи на рынки дружественных стран позволили улучшить экономические показатели.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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