Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор?

Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа. Организаторы постарались охватить все направления развития сельского хозяйства. Посмотреть действительно было на что.

Рядом – гордость белорусов. Тракторы минского завода. Внимание на первый серийный «Беларус» модели 1222.3. Он пришёл на смену популярной модели 1221. Новую машину отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует современным экологическим требованиям. Элегантность, грация и правильные пропорции. Маланка победила в конкурсе среди племенных лошадей

У машины – надёжная трансмиссия с автоматическим включением блокировки дифференциала. Отдельное внимание – комфорту водителя. Есть здесь и климат-контроль, и тонированные стёкла. Это сделано с учётом пожеланий покупателей. У трактора – новая подвеска и мультимедиа.