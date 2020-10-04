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Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор?

04 октября 2020 16:30
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Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа.

Организаторы постарались охватить все направления развития сельского хозяйства. Посмотреть действительно было на что.

Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор? -1

Рядом – гордость белорусов. Тракторы минского завода. Внимание на первый серийный «Беларус» модели 1222.3. Он пришёл на смену популярной модели 1221. Новую машину отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует современным экологическим требованиям.

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Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор? -4

У машины – надёжная трансмиссия с автоматическим включением блокировки дифференциала. Отдельное внимание – комфорту водителя. Есть здесь и климат-контроль, и тонированные стёкла. Это сделано с учётом пожеланий покупателей. У трактора – новая подвеска и мультимедиа.

Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор? -7

Василий Гнедчик, ведущий инженер по рекламе МТЗ:
Раньше «Беларус» был, как говорится, дешево, но сердито. А сейчас потребитель уже избалован, и он ни за какие деньги не хочет мириться с дискомфортом или какими-то неудобствами. Поэтому раз потребитель готов заплатить за комфорт и удобство работы, то мы готовы это ему предоставить. Концепция нашего завода – удовлетворить потребности любого потребителя.

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве (читайте здесь).

# Сельское хозяйство # Экономика # Василий Гнедчик # Евгений Поболовец # Фотофакт

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