Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор?
Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа.
Организаторы постарались охватить все направления развития сельского хозяйства. Посмотреть действительно было на что.
Рядом – гордость белорусов. Тракторы минского завода. Внимание на первый серийный «Беларус» модели 1222.3. Он пришёл на смену популярной модели 1221. Новую машину отличает моторный отсек с двигателем, который соответствует современным экологическим требованиям.
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У машины – надёжная трансмиссия с автоматическим включением блокировки дифференциала. Отдельное внимание – комфорту водителя. Есть здесь и климат-контроль, и тонированные стёкла. Это сделано с учётом пожеланий покупателей. У трактора – новая подвеска и мультимедиа.
Василий Гнедчик, ведущий инженер по рекламе МТЗ:
Раньше «Беларус» был, как говорится, дешево, но сердито. А сейчас потребитель уже избалован, и он ни за какие деньги не хочет мириться с дискомфортом или какими-то неудобствами. Поэтому раз потребитель готов заплатить за комфорт и удобство работы, то мы готовы это ему предоставить. Концепция нашего завода – удовлетворить потребности любого потребителя.
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