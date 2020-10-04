Элегантность, грация и правильные пропорции. Маланка победила в конкурсе среди племенных лошадей

Новости Беларуси. Элегантность, грация и правильные пропорции. На конкурсе лошадей выбрали лучшего представителя белорусской селекции. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В 2020 году впервые на «Белагро» провели конкурс на лучшую племенную лошадь. Белорусскую породу учёные выводят уже более 120 лет, а вот официально – последние два десятка лет. Элегантность, грация, внешняя красота, экстерьер и правильные пропорции. Вот она – лошадь белорусской селекции. Победительницу, кстати, зовут Маланка. Заместитель министра сельского хозяйства: «Мы занимаем первое место в мире по производству молока на душу населения»

Такие конкурсы – это полноценное селекционное мероприятие, которое включает оценку лошадей. Мы выбираем лучших представителей породы, которые потом будут активно использоваться в разведении. Они очень добрые животные, замечательно работают с детьми, универсальная порода. Сегодня есть лошади, которых можно и запрячь, и под седло пустить.