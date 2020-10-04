Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве

Новости Беларуси. Самый мощный на постсоветском пространстве. Под капотом – более 500 лошадиных сил. При этом сдвоенные колёса позволяют снижать нагрузку на почву, сохраняя её для следующего посева, а мощность – тянуть за собой прицепы любых размеров и функционала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Смирнов, директор по развитию комбайнового завода «Ростсельмаш»:

Эти машины ежегодно хорошо используются на землях Российской Федерации, достаточно много их уже. В год – 50-70 единиц. Но для Республики Беларусь они менее интересны. Почему? Меньше страна – меньше земли, меньше контурность земель. Такого класса трактора нужны меньше, но они нужны.

Сейчас нужны достаточно энергоемкие тракторы для того, чтобы они могли зацепить большой прицеп, который за один проход сразу сделает много операций, и не нужно несколько раз ездить. Это расходы, это зарплата. А самое главное – время. Фермерам не хватает времени. Все это сделается на одном тракторе, который сделает это за один проход.