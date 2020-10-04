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Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве

04 октября 2020 16:42
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Новости Беларуси. Самый мощный на постсоветском пространстве. Под капотом – более 500 лошадиных сил. При этом сдвоенные колёса позволяют снижать нагрузку на почву, сохраняя её для следующего посева, а мощность – тянуть за собой прицепы любых размеров и функционала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве -1

Юрий Смирнов, директор по развитию комбайнового завода «Ростсельмаш»:
Эти машины ежегодно хорошо используются на землях Российской Федерации, достаточно много их уже. В год – 50-70 единиц. Но для Республики Беларусь они менее интересны. Почему? Меньше страна – меньше земли, меньше контурность земель. Такого класса трактора нужны меньше, но они нужны.

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве -4

Сейчас нужны достаточно энергоемкие тракторы для того, чтобы они могли зацепить большой прицеп, который за один проход сразу сделает много операций, и не нужно несколько раз ездить. Это расходы, это зарплата. А самое главное – время. Фермерам не хватает времени. Все это сделается на одном тракторе, который сделает это за один проход.

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве -7

Евгений Поболовец, корреспондент:
Это пример эффективного взаимодействия предприятий Беларуси и России. Сам трактор собирается в Ростове, но стекла поставляются из Могилева. Вся светотехника по кругу – из Руденска. В таком исполнении тракторы уже работают в Туркменистане и во всех регионах России.

Под капотом – более 500 лошадиных сил. Посмотрите на самый мощный трактор на постсоветском пространстве -10

Данный экземпляр представлен в Беларуси впервые, это ближайшая перспектива. 

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# Сельское хозяйство # Экономика # Юрий Смирнов # Евгений Поболовец # Фотофакт

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