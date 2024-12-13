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Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов

13 декабря 2024 18:06
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Сложение и умножение – единственно верная стратегия любого интеграционного объединения. Евразийский союз не исключение. Итоги совместной работы в таком формате в уходящем году, а также совместную тактику на будущий обсудили на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша «пятерка» демонстрирует неплохие результаты, и это несмотря на санкционное давление на Беларусь и Россию. ВВП и объемы взаимной торговли растут – и это лучший ответ на все внешние вызовы. Впрочем, на площадке ЕАЭС немало проблем, которые только предстоит решить. 

Подробности в материале Глеба Прокофьева. 

Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов-2

Евразийский экономический союз, несмотря на санкции и турбулентность мировых рынков, демонстрирует позитивные результаты.

13 декабря «Евразийская пятерка» сверяет часы. Это четвертое заседание в 2024 году, оно же и заключительное. Партнеры по союзу способны добиться еще больших результатов, чем за прошедшие почти 10 лет совместной работы. В приоритете – технологический суверенитет.

Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов-4

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси: 
Тот потенциал, который у нас, еще не в полной мере охвачен. Мы, Беларусь, славимся финишной сборкой. При этом у нас хорошие и подготовительные производства, и процессы. У наших партнеров есть и то, и другое, и еще составляющая одна. Это сырьевая база. Здесь очень важно все эти компоненты нам иметь у себя в арсенале.

ЕАЭС акцентирует внимание и на международное взаимодействие. Необходимо продолжить выстраивать конструктивный диалог с ШОС и БРИКС, позиционируя союз как один из основных экономических центров интеграционного контура большого евразийского партнерства.

Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов-6

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы сконцентрировали по поручению глав государств наш переговорный ресурс на те дружественные страны, интеграционные объединения, которые готовы с нами сотрудничать, которые готовы с нами торговать, именно соблюдая баланс интересов и Евразийского экономического союза, соответственно, всех стран.

Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов-8

Говоря о международном партнерстве, не забываем о логистике. Предложение от белорусского премьера – уделить более пристальное внимание обновлению в государствах ЕАЭС транспортного парка, вовлеченного в логистическое обслуживание торговли, а также пассажиропотока на внутреннем и внешнем контурах.

Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов-10

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Нам нужны морские суда различного класса и назначения, грузовые и пассажирские самолеты, пассажирская колесная техника. И это все перспективные направления для развития совместной промышленной кооперации.

Ну и какая экономика без современных технологий. «Цифра» в топе. Необходимо создавать новые возможности для развития бизнеса стран союза.

Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов-12

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Считаем важным также эффективную реализацию дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли. Это позволит не только упростить процедуру цифровой торговли, но и сформировать более предсказуемую и стабильную среду для всех участников процесса.

По итогам заседания премьеры подписали пакет документов.

Подробности в видео.

# Роман Головченко # Никол Пашинян # Игорь Петришенко # ЕАЭС

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