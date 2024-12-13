Новые возможности для развития союза. На заседании ЕАЭС премьеры подписали пакет документов

Сложение и умножение – единственно верная стратегия любого интеграционного объединения. Евразийский союз не исключение. Итоги совместной работы в таком формате в уходящем году, а также совместную тактику на будущий обсудили на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша «пятерка» демонстрирует неплохие результаты, и это несмотря на санкционное давление на Беларусь и Россию. ВВП и объемы взаимной торговли растут – и это лучший ответ на все внешние вызовы. Впрочем, на площадке ЕАЭС немало проблем, которые только предстоит решить. Подробности в материале Глеба Прокофьева.

Евразийский экономический союз, несмотря на санкции и турбулентность мировых рынков, демонстрирует позитивные результаты. 13 декабря «Евразийская пятерка» сверяет часы. Это четвертое заседание в 2024 году, оно же и заключительное. Партнеры по союзу способны добиться еще больших результатов, чем за прошедшие почти 10 лет совместной работы. В приоритете – технологический суверенитет.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Тот потенциал, который у нас, еще не в полной мере охвачен. Мы, Беларусь, славимся финишной сборкой. При этом у нас хорошие и подготовительные производства, и процессы. У наших партнеров есть и то, и другое, и еще составляющая одна. Это сырьевая база. Здесь очень важно все эти компоненты нам иметь у себя в арсенале. ЕАЭС акцентирует внимание и на международное взаимодействие. Необходимо продолжить выстраивать конструктивный диалог с ШОС и БРИКС, позиционируя союз как один из основных экономических центров интеграционного контура большого евразийского партнерства.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сконцентрировали по поручению глав государств наш переговорный ресурс на те дружественные страны, интеграционные объединения, которые готовы с нами сотрудничать, которые готовы с нами торговать, именно соблюдая баланс интересов и Евразийского экономического союза, соответственно, всех стран.

Говоря о международном партнерстве, не забываем о логистике. Предложение от белорусского премьера – уделить более пристальное внимание обновлению в государствах ЕАЭС транспортного парка, вовлеченного в логистическое обслуживание торговли, а также пассажиропотока на внутреннем и внешнем контурах.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Нам нужны морские суда различного класса и назначения, грузовые и пассажирские самолеты, пассажирская колесная техника. И это все перспективные направления для развития совместной промышленной кооперации. Ну и какая экономика без современных технологий. «Цифра» в топе. Необходимо создавать новые возможности для развития бизнеса стран союза.