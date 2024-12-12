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В Москве рассмотрят бюджет Союзного государства на 2025 год

12 декабря 2024 07:15
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Депутаты 12 декабря приступят к работе в рамках мероприятий 67-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Заседание также состоится в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице России делегация во главе с председателем Палаты представителей.

В Москве рассмотрят бюджет Союзного государства на 2025 год-2

Основной вопрос – бюджет Союзного государства на 2025 год. Беларусь и Россия – друг для друга важнейшие торгово-экономические партнеры. Эффективно развивается сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленная кооперация. Идет реализация совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции. За счет средств бюджета Союзного государства финансируются союзные программы в самых различных сферах: от космоса, информационных технологий, микроэлектроники до сельского хозяйства и пограничной безопасности.

# Союзное государство

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