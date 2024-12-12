В Москве рассмотрят бюджет Союзного государства на 2025 год

Драйвер роста белорусской экономики. Рассказываем о главных проектах отечественной промышленности

Для отечественной индустрии и машиностроения как ее флагмана санкции – это выход из зоны комфорта. Но этот выход не стал настолько болезненным, как на то рассчитывали на Западе. И вот почему.