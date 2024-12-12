Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год

Минск и Москва продолжают укреплять интеграционные связи. Развитию сотрудничества во много способствует эффективное межпарламентское взаимодействие. Так, сегодня на сессии Парламентского собрания Союзного государства принят бюджет на 2025 год. Он увеличен более чем на 15 % – до 7,3 миллиарда российских рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу делегацию на заседании в Москве возглавил председатель Палаты представителей. Как отметил Игорь Сергеенко, несмотря на колоссальное внешнее давление – политическое и санкционное, Союзное государство продолжает демонстрировать свою состоятельность и силу. За время существования объединения двух стран сделано немало. Так, неизменно растет взаимный товарооборот. Только за 2024-й показатель увеличился на 8 % и по его итогам может составить рекордные для двух стран 60 миллиардов долларов. Увеличивается и количество финансируемых союзных программ и проектов.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня в копилке Союзного государства более 90 программ на сумму 60 миллиардов российских рублей. Этому способствует последовательная реализация стратегических приоритетов, выработанных главами наших государств, а также интенсивные межправительственные связи и тесные контакты на уровне регионов. Свой вклад в процесс союзной интеграции вносят парламентарии. Практически по всем ключевым направлениям созданы комиссии Парламентского собрания, которые ведут глубокий анализ достигнутых результатов, имеющихся проблемных вопросов и самое главное – совместно с профильными министерствами и Постоянными комитетами Союзного государства ищут и вырабатывают пути их решения.

Многоплановое сотрудничество Минска и Москвы будет продолжено и впредь. В числе ключевых направлений, которые обозначил Игорь Сергеенко, космическая отрасль и промышленность. Наравне с наукоемкими проектами пристальное внимание уделят и социальной сфере.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России:

Когда речь идет о парламентском измерении, надо постараться сделать все для того, чтобы мы внесли свой вклад в развитие отношений, находили новые формы сотрудничества, через которые не только будем лучше понимать друг друга, но и вырабатывать решения, которые ждут от нас люди.

Говоря о планах на 2025 год, Игорь Сергеенко затронул и тему предстоящей президентской электоральной кампании в Беларуси. Избирательные процессы оппоненты союзной интеграции используют для голословных обвинений и распространения фейков. Тем не менее нам скрывать нечего, Игорь Сергеенко пригласил делегацию Парламентского собрания присоединиться к числу международных наблюдателей на выборах главы нашего государства.