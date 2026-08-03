Успешный старт карьеры! Узнали, как встречают молодых специалистов на предприятиях

Август в Беларуси традиционно открывает новый кадровый сезон. Трудовые коллективы принимают молодых специалистов. Всего их около 60 тысяч. Это выпускники вузов, колледжей и лицеев. Это и те, кто шел по распределению, и те, кто учился платно, но выбрал государственные гарантии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодежь – это главный стратегический ресурс Беларуси, и внимание к ней колоссальное. Пока за рубежом недавние студенты месяцами бьются за неоплачиваемые стажировки, у нас работает четкая система: «учебное заведение – заказчик кадров». Более того, благодаря новой президентской модели «Учись и работай», многие ребята приходят на производство уже с реальным трудовым опытом, полученным во время учебы. Как встречают молодых специалистов на предприятиях, какие подъемные они получают и чего сами новички ждут от старта большой карьеры? В материале Глеба Прокофьева.

В этой гимназии Валерия Белявская еще студенткой четвертого курса, год назад, начала преподавать русский язык и литературу, успешно совмещая занятия в вузе с педагогической практикой. Но официальный статус молодого специалиста обрела только сейчас. Теперь нагрузка возрастет: Валерия станет еще классным руководителем пятого класса. До первого звонка ровно месяц – время для глубокого погружения в дела и детальной подготовки к занятиям. Здесь у Валерии уже есть свои лайфхаки. Валерия Белявская, учитель русского языка и литературы гимназии №15 Минска:

Изначально, когда я только начала работать, у меня тоже присутствовал страх: как работать с детьми, как их заинтересовать. Школы оснащены всем нужным оборудованием, поэтому на своих уроках я использую презентации, то есть визуализацию, картинки. И детям становится от этого интересно слушать урок, что-то записывать, помечать у себя в тетради.

За время работы Валерия Белявская доказала свой профессионализм и за это получила именное распределение. Это заявка от учреждения образования в вуз, где указываются данные конкретного студента. Такой подход обеспечил девушке гарантированное рабочее место в уже хорошо знакомой гимназии. В этом году здесь ждут еще двух молодых специалистов: педагога-психолога и учителя музыки по классу «скрипка».

Новые лица – и на ведущем текстильном предприятии. Более 30 молодых специалистов – от ткачей и швей до вязальщиц и прядильщиков – приступили к работе. Одна из них, Валерия Шинкоренко, с самого первого дня в поисках нового, эксклюзивного оттенка. Она колорист, и ее задача – создавать уникальные цветовые схемы, которые затем лягут в основу окрашивания пряжи и тканей для будущих коллекций.

Валерия Шинкоренко, колорист предприятия по производству текстильной продукции:

Люди используют одежду повседневно, поэтому это очень важная профессия для того, чтобы каждый был очень индивидуальным в этом плане и достаточно интересным. Сегодня мой первый день. Показали само предприятие, где я буду работать, важные цеха, оборудование. И мою работу немного показали, как с чем работать.